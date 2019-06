Lo stipendio non arriva, sciopero ad oltranza dei lavoratori Cavalca

Lo stipendio di maggio era atteso per il 10 giugno ma nessuno l’ha ancora visto, a parte alcuni che hanno ricevuto degli acconti. Così ieri sera i lavoratori di Cavalca hanno proclamato lo sciopero ad oltranza, d’accordo con la loro rappresentanza sindacale.

Da oggi, e fino a quando non avranno ricevuto la paga di maggio, i 26 dipendenti di Cavalca, marchio oggi di proprietà di Nord Clothing srls, incroceranno le braccia e, presumibilmente, il negozio resterà chiuso.

Serrande abbassate, di sicuro, oggi e domani: «Alcuni lavoratori oggi si sono recati all’esterno del negozio per spiegare la situazione agli eventuali clienti – dice Valentina Calafiore della Filcams Cgil di Varese, che sta seguendo la vertenza – ma la loro intenzione è di non riprendere il lavoro fino a quando non saranno pagati gli stipendi».

L’azienda ha affisso sulle vetrine un cartello dove si annuncia la riapertura per lunedì 17 giugno, e questo potrebbe anche essere un segnale positivo, che sottintende l’intenzione di effettuare il pagamento degli stipendi in queste ore. «In caso contrario – aggiunge la sindacalista – non vedo come possano aprire senza i dipendenti al lavoro».

La vertenza, che vede tutti i dipendenti del punto vendita di Arcisate al centro di una procedura di licenziamento collettivo e angosciati dall’incertezza sulla disponibilità del Tfr accumulato in questi anni, sembra dunque destinata ad inasprirsi.