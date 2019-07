Fine delle speranze per i dipendenti Cavalca: tutti licenziati

E’ finita nel peggiore dei modi la vertenza dei lavoratori del magazzino Cavalca di Arcisate. Da oggi, come comunicano loro stessi, sono tutti senza lavoro.

Fallito dunque ogni tentativo di trattativa tra la nuova proprietà e i dipendenti, così come la mediazione tentata dalla Commissione lavoro di Regione Lombardia. Il licenziamento collettivo dei 26 lavoratori ancora alle dipendenze della Nord Clothing srls, la società che è subentrata alla famiglia Cavalca, diventa dunque effettivo.

“Abbiamo perso le speranze, ora vogliamo le spettanze”, scrivono oggi in un post i lavoratori, rimarcando come sia ancora aperta la questione del Tfr accumulato negli anni di lavoro presso lo storico magazzino, che, temono, la nuova società non sarà in grado di pagare.

