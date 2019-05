“Cavalca licenzia tutti”: corre sui social la notizia della chiusura dello storico negozio

La notizia per ora è solo un volantino sui social, in bianco su fondo blu: “26 lavoratori vi informano che Cavalca licenzia tutti”. Il volantino invita chi lo legge a un presidio per giovedì 6 giugno dalle 10 alle 12.30 presso la sede storica di Brenno di Arcisate, mentre la sede accanto all’Iper di Belforte, sempre secondo le informazioni dei lavoratori, è già in chiusura in questi giorni.

Il marchio Cavalca è stato protagonista, a dicembre 2018, di uno storico passaggio della proprietà dei punti vendita e del marchio dalla storica famiglia Cavalca, che ha guidato i sui punti vendita per quattro generazioni a partire dal fondatore Luigi alla famiglia milanese Balconi.