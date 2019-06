“Presto autobloccanti in tutto il cimitero”

Il cimitero ha bisogno di manutenzione in alcuni punti, ma la maggior parte dei vialetti è in ordine e ben tenuta. È questa la risposta del sindaco Raffaella Galli al consigliere di minoranza Galileo Mongera che ieri aveva chiesto interventi di manutenzione urgente per il camposanto. A supporto della sua richiesta aveva portato alcune foto che dimostravano la cattiva manutenzione.

«Sul cimitero abbiamo sempre investito molto in termine sia di manutenzione ordinaria sia di quella straordinaria – spiega il neo sindaco – Abbiamo messo autobloccanti in oltre il 70 per cento dei viali, al fine di garantire l’accesso alle persone anziane. Abbiamo rifatto il parcheggio esterno, migliorando il verde. Abbiamo imbiancato e sistemato la copertura dei loculi.

Sicuramente anche io, in continuità con la precedente amministrazione visto che ero l’assessore competente, continuerò a prendermi cura del cimitero.

L’erba è un fattore stagionale: abbiamo avuto giornate con piogge intense alternate al bel tempo e il diserbante non ha sortito l’effetto desiderato. Riprenderemo in questi giorni ma il progetto più ampio è di posizionare gli autobloccanti in tutti i vialetti. Neppure noi vogliamo fare polemica con Mongera, ma il cimitero di Caronno Varesino non è solo quello mostrato dalle sue foto»