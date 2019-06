“Il cimitero è abbandonato”

«Quella che c’è al cimitero è una situazione sconfortante. Io non so cosa dire, la mia non vuole essere una polemica strumentale o un attacco politico, chiedo solo che si faccia qualcosa». Galileo Mongera, consigliere di minoranza, testimonia con alcuni scatti la situazione piuttosto critica in cui versa il cimitero del comune di Caronno Varesino. Le erbacce stanno infestando i vialetti di passaggio e quelli che dividono le tombe. «Al cimitero ci si va per trovare i propri cari -dice Mongera – dovrebbe essere un luogo di rispetto e invece è mortificante camminare in mezzo a sentieri trascurati. Chiedo solo che chi può intervenga al più presto, che il Comune mandi i suoi addetti»

