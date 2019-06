Torna la “sagra della cipolla” in Valganna

È uno degli appuntamenti più attesi dell’estate quello con la Sagra della Cipolla in Valganna. Sabato 29 e domenica 30 giugno l’area feste di Prato Airolo si animerà per degustare i prodotti preparati dagli esperti chef della Pro Loco.

«Siamo già al lavoro da giorni per pelare tutte le cipolle che ci serviranno da cucinare» racconta Marco Antonini, coordinatore della Pro Loco. Nella cucina dell’area feste ci sono infatti 20 quintali delle cipolle più pregiate provenienti da tutta Italia. «Come sempre la parte principale sarà quella delle cipolle di Tropea -continua- poi ci saranno la bianca e la bionda oltre alla più rara e pregiata di Breme». Cipolle che entro sabato saranno pronte per diventare apprezzatissime zuppe, ricche torte salate, gustosissimi fritti e tanto altro ancora.

La sagra, giunta alla sua 16esima edizione e realizzata grazie al lavoro di una trentina di volontari della Pro Loco, aprirà sabato a cena e domenica sia a pranzo che a cena. In calendario anche iniziative collaterali: sabato sera lo spettacolo della “rufus band” mentre domenica per tutto il giorno sarà allestito un mercatino e alle 21 è in programma una serata danzante.