Coldiretti Varese a Ville Ponti per “Sorriso di Stelle”

Un appuntamento tra gusto e solidarietà con i prodotti tipici del Made in Varese: i mirtilli, ma anche i formaggi caprini della Valcuvia, i piccoli frutti, il miele prealpino d’acacia Dop, lo zafferano di Angera, gli ortaggi, i succhi di frutta e le pesche di Monate-Travedona che saranno l’ingrediente principale di un inedito risotto.

Tanti coprotagonisti, dunque, dalle 18 di domani sera (16 luglio) a “Sorriso di Stelle”, l’evento al quale non mancherà, anche quest’anno, il supporto di Coldiretti Varese nella suggestiva atmosfera di Ville Ponti: qui si tiene l’evento benefico promosso da Confcommercio-Uniascom e le altre importanti realtà che vi collaborano, i cui proventi sosterranno quest’anno l’Associazione di volontariato Onlus “Tincontro” – Associazione Genitori per la terapia Intensiva per il progetto “Banca del Latte Umano Donato” BLUD, con sede presso l’Ospedale del Ponte di Varese.

I produttori di Coldiretti Varese e Campagna Amica saranno impegnati, come detto, con i loro prodotti: tra gli imprenditori agricole quest’anno coinvolte nella serata: “Le Selve” di Luca Franzetti, “A Poc a Poc” di Federico ed Enrico Montonati; Le terre di Solomon” di Ronzan Sabrina; “Caprivalcuvia” di Paride Peloso; “Le Sinergie” di Carmela Pappalardo; “Vecchietti di Montegrino” di Natalia Baltina”; “Carera Andrea”.

“Quando la solidarietà chiama, Coldiretti c’è e i suoi produttori sono felici di esserci e portare il loro contributo. Ci sono tutti i presupposti per bissare il buon successo degli ultimi anni” commenta il presidente provinciale dell’organizzazione agricola Fernando Fiori.

“Un’agricoltura sana lo è anche nei principi: il progetto di Coldiretti guarda in positivo ed è fatto innanzitutto di valori, che partono dall’attenzione dei più deboli alla trasparenza assoluta nei confronti dei consumatori. Vogliamo costruire una filiera agricola tutta italiana che sappia valorizzare i nostri prodotti agroalimentari d’eccellenza e che allo stesso tempo sappia anche essere attenta ai più deboli”.