Quattromila seggiolini fanno bello lo stadio “Speroni”

Con la posa di 4mila seggiolini, lo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio si è rifatto il look in vista della prossima stagione sportiva. I colori non potevano che essere quelli della Pro Patria, il bianco e il blu, e proprio il nome della centenaria società calcistica è stato “composto” nel settore “popolari coperti”, che si trova di fronte alla tribuna principale dell’impianto di via Ca’ Bianca. Un’arena costruita quasi un secolo fa (nel 1927) che ebbe anche l’onore di ospitare un’esibizione del leggendario Pelé nel 1975.

Galleria fotografica Lo stadio "Speroni" si rifà il look 4 di 8

L’intervento si è reso necessario per rispettare le normative attuali e, quindi, permettere ai Tigrotti di disputare regolarmente il prossimo campionato di Serie C: i lavori si sono svolti nel weekend appena trascorso e nella giornata di oggi, lunedì 8, regalando a chi è entrato per la prima volta allo stadio un colpo d’occhio molto bello.

La posa dei seggiolini è stata possibile grazie al Comune – proprietario dello stadio – che a maggio ha votato una delibera per effettuare una serie di lavori: oltre alle sedute – costo previsto di 67mila euro – ci sarà anche una risistemazione parziale dell’impianto di illuminazione per rendere lo “Speroni” adatto anche alle riprese televisive in notturna. Quest’ultimo miglioramento ha invece un costo di circa 137mila euro.