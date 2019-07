Si discute del Pgt, l’opposizione presenta settanta osservazioni

Settanta osservazioni sul Pgt, il piano di governo del territorio, in discussione questa sera, giovedì 18 luglio, durante il consiglio comunale convocato per le 19 a Bodio Lomnago.

Li ha depositati l’opposizione, Bodio Lomnago Viva, e così il consiglio comunale si preannuncia una vera “maratona”.

Bodio Lomnago Viva nei giorni scorsi è partita all’attacco e in un post sulla sua pagina Facebook ha scritto:

«“Noi non abbiamo fretta…” ed ecco che viene convocato il consiglio comunale per l’approvazione finale della variante del PGT in periodo di ferie – 18 Luglio – in orario – alle 19.00 – scomodo per il pubblico che volesse intervenire.

Ma la data e l’orario non sono le cose che ci preoccupano di più. Saranno consapevoli i consiglieri tutti di quello che si apprestano a votare? Il via libera all’area feste nel bel mezzo del parco dei Pioppi, la possibilità di costruire (una attività agricola certo…) in una area verde a ridosso del lago, per fare due esempi.

Forti del risultato elettorale purtroppo proseguiranno senza tentennamenti.

Visto che non è stata fatta nessuna assemblea pubblica al riguardo vi invitiamo ad essere presenti al consiglio comunale…sentirete per la prima volta, almeno in parte, cosa contiene veramente la variante del Pgt».

Il sindaco Eleonora Paolelli replica: «Il Pgt è del 2016 ed è in approvazione solo ora proprio perché abbiamo dato ascolto ai cittadini e alle loro osservazioni. Abbiamo fretta? Non è così: il piano andava approvato entro 150 giorni dalla presentazione delle osservazioni, che sono state presentate a maggio. Si rischiava quindi di andare al 15 agosto, una data, quella sì, assurda».

Il Pgt in discussione questa sera è diviso in cinque blocchi, spiega il sindaco: «Il primo riguarda l’area della Rogorella e l’ex ristorante Italo, il secondo il campo da calcio, poi la sala polifunzionale, l’ex area Varese Carri e la via Sciarè. Tutti temi importanti sui quali i tre consigliere di minoranza hanno presentato moltissime osservazioni, spesso non di sostanza. L’impressione è che vogliano fare ostruzionismo – continua la Paolelli – ma in questo modo hanno messo in seria difficoltà i nostri uffici e rallentato il lavoro dei nostri funzionari dimostrando, tra l’altro, poco rispetto per i cittadini. Questa sera chiederemo all’opposizione di accorpare le osservazioni e affrontare le questioni per argomenti, altrimenti sarà difficile anche per i cittadini assistere fino alla fine alla discussione in consiglio».

Tra i temi più “caldi” in discussione questa sera c’è senz’altro quello relativo al destino della Rogorella: «Abbiamo una novità importante – dice Paolelli – Abbiamo vinto il bando regionale Sport e Periferie, la realizzazione della palestra comunale si sta quindi concretizzando. Riceveremo 500 mila euro che integreremo per portare a compimento il progetto. Se tutto andrà come speriamo Bodio avrà finalmente la sua palestra. La intitoleremo a Italo Marcassa: era una promessa».