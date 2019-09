Incontro intersezionale 7 Laghi all’Alpe Devero

Domenica 15 Settembre 2019 è indetto il tradizionale incontro dei Soci delle Sezioni della Conferenza stabile 7 Laghi della provincia di Varese. In occasione di questo importante evento che, oltre alla consueta riunione conviviale presso il Rifugio Castiglioni, ( obbligo prenotazione per i soci CAI Luino presso la sede ) si segnala l’interessante iniziativa del CRTAM Lombardia, volta a sensibilizzare i partecipanti in merito al progetto di costruzione di impianti di risalita meccanici che

colleghino San Domenico, l’Alpe Ciamporino e l’Alpe Devero.

Una riflessione sul progetto dello sviluppo turistico “avvicinare le montagne” e sul futuro incerto di questa splendida oasi naturale direttamente dalla vetta del monte Cazzola da dove si può ammirare dall’alto l’intera aerea del Parco Regionale . L’Alpe Devero è una classica meta di escursione: uno degli alpeggi più ampi delle montagne ossolane, con una grande piana adibita a prato a sfalcio bonificata dal lavoro di generazioni di ossolani. Un luogo che è passato gradualmente da luogo di fatica (alpeggio caricato da centinaia di bovini) a luogo di svago con la realizzazione di una serie di alberghi, rifugi e case di vacanza e con la realizzazione di un piccolo impianto di risalita. Eppure è un luogo che, per quanto affollato, ha saputo finora tenersi lontano dagli scempi che hanno interessato tante località montane, generati soprattutto dal turismo della neve, che ha riempito intere valli di grandi strutture, luoghi di

divertimento e piste da sci. Il Devero ha saputo attrarre quei turisti che vanno a ricercare gli ampi spazi aperti, escursionisti d’estate, ciaspolatori e sci alpinisti d’inverno; soprattutto ha saputo preservare il suo ambiente naturale, tutelato da un Parco Regionale.

Escursione al Monte Cazzola 2330 mt. da Alpe Devero mt.1630 – VCO

Difficoltà E – Dislivello 700 m -Tempo di percorrenza salita ore 2,30 – totale 3,30 ca

Accompagnatori Adriano 3497661130 – Gianni 3387768131

Descrizione dell’itinerario escursionistico. Da Piedimonte si procede lungo il rio Buscagna fino alla cascata, che ha un salto di oltre 100 mt; quindi si piega a sinistra e ci si innalza nel bosco fino a raggiungere l’Alpe Misanco. Sopra l’alpeggio si risale a sinistra fino ad una valletta che conduce all’alpe Curt du Vel; al di sopra il sentiero si alza tra i rododendri e supera gli ultimi larici.

Risalendo per costoni erbosi si raggiunge un ripido pendio finale e quindi la vetta del monte Cazzola. Il ritorno avverrà per lo stesso itinerario di salita, prolungandosi fino al lago Nero per poi

arrivare alla piana del Devero presso il rifugio Castiglioni.

Programma

Ritrovo ore 7.10 presso posteggio tribunale di Voldomino

Partenza con mezzi propri per Piedimonte

Inizio escursione a Piedimonte ore 9,15 o eventuale incontro in cima al monte Cazzola ore 11,30.

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco per chi non desidera patecipare al pranzo in rifugio ( menu proposto dai gestori è il seguente: lasagne con ragù di carne nostrana – polenta e spezzatino con verdure in umido oppure salsiccia con patate e fagiolini – formaggio nostrano – dolce – vino e acqua – caffe €17)

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni – , senza la quale non sarà possibile partecipare

