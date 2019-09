“La ricerca è un bene per tutti”, la Liuc apre le porte alla città

La notte dei ricercatori alla Liuc ha coinvolto bambini delle elementari, studenti delle superiori e cittadini di Castellanza. Per l’università Carlo Cattaneo è stata una giornata di porte aperte al mondo che la circonda e una grande occasione per sottolineare quanto sia importante la ricerca universitaria per tutti.

Sin dal mattino si sono svolti laboratori su salute, ambiente, tecnologia, quiz a squadre, social media, momenti di riflessione sulla cooperazione, giochi sui dati ed esperienza in Ifab (la fabbrica simulata) con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La giornata si concluderà poi con un concerto finale dell’orchestra Amadeus.

Raffaella Manzoni, prorettore alla ricerca, commenta così la giornata: «La notte dei ricercatori è un evento che si fa in tutti i paesi europei per far conoscere la ricerca scientifica. Non è una cosa distante da chi vive fuori dall’università che siano bambini delle elementari o studenti delle superiori o, addirittura, semplici cittadini.

Tutti i laboratori che abbiamo organizzato oggi sono collegati ai nostri temi di ricerca. L’obiettivo è far capire a tutti quanto è importante. In tutta la giornata l’evento ha occupato 50 professori è una 30ina di giovani ricercatori».

Sullo stato di salute della ricerca universitaria in Italia dice: «Credo che la figura del ricercatore stia cominciando a diventare meglio nota. Il rischio che corriamo, però, è che se non c’è una buona offerta anche economica, i giovani migliori non vadano a fare ricerca. Nel medio-lungo periodo è un danno gravissimo per il Paese».