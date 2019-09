Numero unico per il servizio di “guardia medica”

Un nuovo numero unico per chiamare il Servizio di Continuità Assistenziale – ex Guardia Medica. Dal prossimo 1 ottobre, il servizio di ATS Insubria modificherà il numero telefonico adottando l’840.000.661, già attivo per il territorio di Como. I numeri precedentemente attivi saranno pertanto dismessi e nella fase di “transizione” verranno dirottati automaticamente sul nuovo numero.