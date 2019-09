Ospedale, Cinquestelle: “Meno posti letto”

Riceviamo e pubblichiamo

Ora è ufficiale, un nuovo taglio ai posti letto della medicina è servito: -4 pare… La disposizione (mi riferiscono) è di dimettere e non rimpiazzare per ora. ‘Manca personale’, dicono, non si può fare di più, ma dovrebbero rimpiazzarlo… Tutti zitti gli amministratori luinesi, in primis l’avvocato sindaco che purtroppo pare abbia rinunciato a difendere il presidio ospedaliero di casa. Monti sorride, evidentemente per la sua posizione privilegiata dalla quale si sente di incoraggiare e applaudire l’efficienza della sanità locale…

Non mi resta che, con dispiacere, confermare i rumors da me annunciati qualche giorno fa con un comunicato e richiamare l’attenzione del Consigliere Monti e dell’Assessore Gallera, sperando di essere avallato anche dall’avvocato luinese nel sollecitare una risposta alle domande precedentemente poste. Potrebbe svelare il crono-programma per la sistemazione della copertura della struttura principale è della direzione che come ben si sa è precaria? La ristrutturazione e destinazione del quinto piano ad oggi abbandonato? Novità sul punto prelievi e le relative criticità? Le risposte alla richieste di potenziamento del reparto di nefrologia?

Assunzioni?

Non mi esimo dal sollecitare i sindaci dei paesi limitrofi: Marco Fazio, Fabio Passera, Giuseppina Giordano, Alberto Rossi, Adriano Boscardin, Corrado Nazario Moro, Luca Baglioni e Nora Sanane, per citarne alcuni, a non restare immobili spettatori omettendo reazioni verso l’oggettivo depotenziamento graduale dell’ospedale di Luino al quale stiamo da tempo assistendo.

È sotto gli occhi di tutti che le azioni o non azioni di chi amministra la sanità, nei confronti dell’attenzione del presidio luinese, stanno ingenerando gravi danni al complesso, sia dal punto di vista del servizio, sia da quello puramente strutturale e che le stesse si ripercuotono sui cittadini dei quali i sindaci sopra citati sono responsabili morali e ufficiali.

Mi aspetto, a venire, una dura presa di posizione e mi rammarico che, non avendo io ad oggi un ruolo istituzionale, possa semplicemente rischiare attacchi politici e non, senza la certezza di poter realmente incidere.

Gianfranco Cipriano Attivista M5S