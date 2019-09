Il paese delle meraviglie è “Velantastico”, all’ombra della torre

L’ultima domenica settembre la torre di Velate diventa punto di richiamo per i bambini di tutta la città per una nuova edizione di “Velantastico”, la manifestazione nata da un’idea della scuola dell’infanzia Peri e Piatti, dove i bambini (e le loro famiglie), possono divertirsi tra spettacoli, giochi, laboratori balli e bancarelle, da allestire o rimirare.

L’appuntamento è per domenica 29 settembre a partire dalle ore 14.30 al campo sportivo di Velate, in via Sarca.

Questa volta la manifestazione sarà ispirata ad “Alice nel paese delle meraviglie”, da declinare in mille contesti differenti: dai giochi del “Paese delle meraviglie” da esplorare con Alice all’esibizione della crew di hip hop del Poggio Backstage con brani riferiti ai personaggi e ai luoghi onirici della favola di Carrol.

Tra le bancarelle “buone e belle” di prodotti tipici locali e artigianali anche un angolo dedicato al baratto tra bimbi, dove scambiarsi libri e giochi portati da casa (per partecipare sarà sufficiente munirsi di un telo da stendere sul prato).

Durante tutto il pomeriggio trucca bimbi, gonfiabili, uno spazio gioco dedicato ai piccolissimi (da 0 a 3 anni) e infine unno spettacolo teatrale a cura della Compagnia della Tempera.

La partecipazione alla festa costa 5 euro a bambino (gratuita per i piccoli da 0 a 3 anni).

In caso di maltempo la festa sarà rimandata a domenica 6 ottobre.