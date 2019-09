People Fest 2019, la festa della casa editrice ad Arona

A meno di un anno dalla sua fondazione, per People è tempo di festeggiare. La casa editrice, fondata da Giuseppe Civati a Gallarate nel novembre 2018, ha organizzato per sabato 20 e domenica 21 settembre un evento interamente dedicato ai libri. Di People e non solo. Il titolo della manifestazione è infatti ‘People Fest 2019 – I libri degli altri‘: nei due giorni saranno presentati diversi libri, tra saggi sull’attualità e sulla nostra storia.

Il programma

Si parte sabato 21 allo Spazio Moderno, in via Martiri della Libertà. Il primo appuntamento è Letture sul lago, con Annamaria Guidi. Alle 11, Maria Ceraso presenterà il libro di grande attualità Plastica addio, scritto a sei mani da Chiara Spadaro, Elisa Nicoli e Paola Antonelli; saranno presenti l’autrice Spadaro insieme alla giornalista Rosy Battaglia. Alle 12 Stefano Catone presenta Camminare. Lungo i confini e oltre. Al pomeriggio il giornalista – e professore all’Università dell’Insubria – Franz Foti presenta il libro di Davide Serafin, Senza più valore, e Lavoretti di Riccardo Staglianò. Alle 17 altri due libri: Silvia. Diario di un rapimento di Angelo Ferrari e Morte di un ragazzo italiano di Domenico Quirico. Alle 18 Giulio Cavallo presenta Carnaio (finalista del Premio Campiello, vinto dal saronnese Andrea Tarabbia) e A casa loro. Chiudono la giornata Ilaria Bonaccorsi, Giuseppe Civati e Marco Tiberi, che presenteranno Fine e oltre.

Domenica si parte esattamente come sabato: alle 10 Annamaria Guidi porterà le Letture sul lago. Alle 11 ci sarà la presentazione de I nostri corpi come anticorpi, edito da People: Maria Ceraso introdurrà le due autrici Beatrice Brignone e Francesca Druetti. Alle 12 spazio a un altro libro di People: La giovane favolosa, biografia della rising star della sinistra americana, Alexandra Ocasio-Cortéz. Ne dialogheranno i due autori, Francesco Foti e Marianna Aprile.

Nel pomeriggio, la rassegna si sposterà al Centro Congressi Antares (via Antonio Gramsci). Alle 15 ci sarà la presentazione di Storiemigranti di Sio e La casa è la bocca di uno squalo di Tommaso Catone. Alle 16 Laura Boldrini presenterà il libro La grande nemica, scritto da Flavio Alivernini e incentrato proprio sulla deputata di Liberi e Uguali. Alle 17 Stefano Catone introduce Giacomo Papi e il suo Il censimento dei radical chic. Alle 18 spazio a Giuseppe Civati e Liliana Segre, con il libro di grande successo Il mare nero dell’indifferenza. Alle 19:30, alla chiusura della manifestazione, una preview di quello che sarà l’autunno di People, con i soci fondatori.