Tre nuovi autobus sulle strade di Varese

Un parco mezzi sempre più giovane ed ecologico: Autolinee Varesine continua il proprio impegno in tal senso, proseguendo nell’opera di rinnovamento della propria flotta. Da pochi giorni, sono infatti stati immatricolati tre autobus nuovi destinati al servizio urbano di Varese: si tratta di tre Otokar Kent, un modello già sperimentato dall’azienda che ha dato buoni riscontri sul piano dell’affidabilità e delle prestazioni.

Dei tre nuovi arrivi, uno è lungo 12 metri, la dimensione abitualmente utilizzata sulle linee N, E e in alcuni casi sulle linee C ed H: gli altri due sono lunghi 10 metri, ovvero la dimensione utilizzata sulle restanti linee cittadine dove la particolarità delle strade attraversate impedisce la messa in servizio di autobus più grandi. Si tratta di pullman che montano una motorizzazione di tipo Euro 6, pienamente rispettosi dei più alti standard europei in termini di emissioni, a conferma della forte sensibilità ambientale che caratterizza l’azienda.

I tre Otokar sostituiscono, nel parco mezzi urbano, alcuni veicoli di 11-12 anni di età che vengono così dismessi: l’età media della flotta di Autolinee Varesine si abbassa ulteriormente, attestandosi intorno ai 7 anni e risultando così di gran lunga tra le più basse a livello nazionale. Nel corso del 2019, l’azienda ha già messo in servizio anche il suo primo autobus ibrido (un Mercedes Citaro ormai da qualche mese in opera sulle strade cittadine) e ha fortemente ringiovanito anche il settore extraurbano, dove una serie di nuovissimi Iveco Crossway hanno iniziato a girare sui percorsi che collegano Varese ai paesi limitrofi.