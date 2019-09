Una viola sotto le stelle, Libraron in concerto alla Torre di Velate

Nella suggestiva location della Torre di Velate (Via alla Torre, Velate – VA), il Maestro Simone Libraron si esibirà in un concerto per sola viola proponendo brani di G.P. Telemann, H.I.F. Biber e J.S. Bach. L’appuntamento è per venerdì 27 settembre, alle 20 e 45.

Il Maestro Simone Libraron è Professore d’orchestra presso “La Verdi”, Orchestra Sinfonica di Milano. Diplomatosi con lode in Italia e Germania e perfezionatosi sotto la guida di Simonide Braconi, Bruno Giuranna, Jurij Bashmet e Kim Kashkashian, è divenuto Prima viola del Miami Music Festival, collaboratore dei Nürnberger Symphoniker e l’Orchestra Cherubini diretta da Riccardo Muti. Ha partecipato a importantissimi festival internazionali quali i Proms della BBC, il Salzburger Festspiele, il Festival MiTo, le Settimane Musicali di Stresa, il Festival dei due Mondi di Spoleto e le Serate Musicali di Milano, esibendosi in numerosi teatri di Cina, Giappone, Emirati Arabi, Spagna, Slovenia, Inghilterra, Austria, Italia e Germania.

Ha avuto l’onore di lavorare con Riccardo Muti, Anne Sophie Mutter, Lang Lang, Uto Ughi. Come violista da camera, si è esibito con il Apollon Musagete Quartett e coi solisti de “La Verdi”, Domenico Nordio e il pianista Alessandro Commellato. Il Maestro Simone Libralon ci onora della sua presenza per offrire alla cittadinanza una serata di splendida musica sotto le stelle, in un luogo simbolo del FAI varesino.

Per partecipare è richiesto un contributo libero a partire da 9€ per gli iscritti FAI, 14€ per i non iscritti FAI; nella cifra è compreso il concerto, un calice di vino e un dolce. È richiesta la prenotazione tramite mail a varese@faigiovani.fondoambiente.it. Durante la serata è possibile iscriversi in loco al FAI alla quota di “Benvenuto FAI Giovani” di 15€ se si ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e di rinnovare alla stessa quota.

Per maggiori informazioni:

varese@faigiovani.fondoambiente.it

Facebook e Instagram @FaiGiovaniVarese