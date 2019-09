A zigzag sulla strada: 10 punti in fumo per una bevuta sbagliata

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Luino nel pomeriggio di ieri, durante il servizio di pattuglia tra Maccagno e Colmegna, hanno notato che la macchina che li precedeva, un’utilitaria con un uomo a bordo, viaggiava con evidente difficoltà, zigzagando sulla carreggiata.

All’automobilista è stato intimato l’alt e, quando si è fermato, sono apparsi subito chiari i sintomi dell’ebbrezza alcolica. Sottoposto all’alcol test è risultato positivo, con un tasso alcolemico pari a 2.40 g/l.

L’uomo, un 50enne residente nel Luinese è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica ed è risultato essere il proprietario del veicolo, motivo per il quale si è proceduto al ritiro della carta di circolazione per il successivo sequestro ai fini della confisca.

Sul posto è stata fatta sopraggiungere una persona di fiducia a cui è stato affidato il mezzo, per essere custodito in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Ritirata anche la patente, che sarà sospesa con la decurtazione di 10 punti.