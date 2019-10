Halloween 2019 varese e provincia

Le notti si accorciano, le ombre fanno più paura, ma fiammelle e buffe zucche rischiarano il buio. E’ Halloween, festa amatissima di bambini e non solo.

Besano – La notte più tenebrosa dell’anno getta la sua lunga ombra anche sul Museo dei fossili di Besano con due appuntamenti per adulti e bambini, programmati per i giorni festivi del 31 ottobre e 1 novembre: due giornate a tema con storie di paura e incontri ravvicinati a tu per tu con animali misteriosi, giunti fino ai giorni nostri da un passato lontanissimo > Il programma

Brinzio – Giovedì 31 ottobre al calar del sole, attenzione a scherzetti e dolcetti. Appuntamento alle 18.45 in piazza poi cena al banco gastronomico e dolci offerti dall’Associazione genitori

> La serata

Cadegliano Viconago – Giovedì 31 ottobre, alla mattina, i bambini della scuola materna di Viconago andranno in giro per le vie del paese dalle 10 circa del mattino. Preparate i dolcetti! > Leggi

Casalzuigno – Venerdì 1° novembre per i bambini due appuntamenti alle 14 e alle 16, per vivere un’avventura da brivido con “Misteri in Villa”, un percorso animato nell’antica cucina e nelle sale della residenza di Villa Della Porta Bozzolo gestita dal Fai. Alla fine del percorso i piccoli potranno mettere in pratica le loro conoscenze nel laboratorio > I dettagli

Castello Cabiaglio – Giovedì 31 ottobre due feste celebrano Halloween tra laboratori, passeggiate notturne tra vicoli e boschi e cene mostruose. La proposta è del Bosco Verde e ci sarà da divertirsi! > Le due feste

Castiglione Olona – “Un borgo da paura” prosegue con diverse interessanti iniziative, dal teatro alla musica al classico “dolcetto o scherzetto” nelle magiche atmosfere di Palazzo Branda e delle vie del borgo antico > Le iniziative

Cislago – Un Halloween all’insegna della fantasia a Cislago, dove il 31 ottobre nella sede dell’Associazione Culturale “A Est dell’Eden”, presso la Fabbrica del Carbone in Via Vittorio Veneto 241 è in programma “Halloween Creativity”. Si comincia alle 16.15 con un pomeriggio all’insegna di laboratori paurosamente creativi > Il programma

Gornate Olona – Giovedì 31 ottobre al Monastero di Torba, nel complesso che fu avamposto militare e poi oasi di preghiera per le monache, “Storie di paura al Monastero” con iniziative per i bambini e visite guidate per gli adulti > Halloween al Monastero di Torba

Malnate – Giovedì 31 ottobre il consueto appuntamento con le letture ad alta voce per bambini si tinge di arancio in occasione della giornata più spaventosa dell’anno. > Il programma

Saronno – Si festeggia Halloween con una merenda “da paura” per tutti i mostricciatoli. Appuntamento per tutti i piccoli nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre in Galleria Vicolo Del Caldo > Leggi