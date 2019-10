Nonni da festeggiare, spettacoli e natura da osservare

Il sole bacia questo primo fine settimana del mese, dal 4 al 6 ottobre, salvo la possibilità di qualche rovescio nel tardo pomeriggio di domenica. Per i bambini tantissime iniziative di gioco e divertimento da condividere in famiglia o con i nonni (mercoledì era la loro festa!), tra rassegne teatrali che ripartono, avventure notturne, curiosità e feste.

SPETTACOLI

Cardano al Campo: venerdì sera al Cubo i nipotini potranno leggere delle poesie ai loro nonni con l’accompagnamento musicale della Junior band per una serata di “Poesia e musica per nonni e nipoti”> Leggi qui

Gallarate: in occasione della “Festa dei nonni” la piazza coperta del Melo propone un viaggio nel tempo per tornare al favoloso mondo degli anni ’60 con uno spettacolo di animazione musicale per nonni e bambini liberamente ispirato al musical “Hairspray” e portato in scena dalla della compagnia Melobonsai > L’evento

Maccagno: parte domenica pomeriggio all’auditorium con uno spettacolo ispirato alle avventure del Mostro coraggioso, con tanto di laboratorio a tema, la sesta edizione di “Bim Bum Bam“, rassegna di teatro per bambini > Scopri di più

Azzate: tornano le “Favole a merenda” promosse dalla Pro Loco con la complicità della Cantastorie Liliana Maffei. Il primo appuntamento è per domenica con “Pezzetino”, alle ore 16 in Sala Triacca (in via Volta 26). per info e prenotazioni 335 5420751.

ESCURSIONI

Varese: sabato sera alle ore 20.30 ai Giardini Estensi c’è “A tutta Luna“, l’evento proposto da Lipu Varese tra animali notturni e telescopi puntati verso il corpo celeste più luminoso del cielo > Leggi qui

Germignaga: domenica mattina parte dalla ex colonia elioterapica una visita guidata dai volontari Lipu per il Birdwatching sul Lago Maggiore alla Foce del Tresa > Leggi qui

Lonate Pozzolo: un’inaspettata ricchezza di specie si rivela in un ambiente fortemente antropizzato, svelando quanto gli animali sappiano adattarsi ad un ambiente così poco “naturale” quando c’è abbondanza di cibo. Per ammirarla l’appuntamento è domenica pomeriggio con il Birdwatching ai vasconi di fitodepurazione dell’Arnetta > Scopri di più

Origgio: anche il Parco dei mughetti aderisce all’Eurobirdwatch con l’escursione ornitologica di domenica mattina nel Bosco Borromeo > Leggi di più

LABORATORI

Varese: la Biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari sabato mattina ospita i volontari di Unicef e Stringhe colorate per celebrare la Festa dei nonni con laboratori e letture animate > Leggi qui

Jerago con Orago: sabato mattina la Biblioteca civica propone ai bambini un laboratorio con Claudia Villa per costruire “Fiori dai mille colori” da regalare ai nonni per la loro festa > L’evento

Sesto Calende: sabato pomeriggio la Biblioteca civica propone un “Appuntamento con Leonardo”, ricco di percorsi e laboratori per grandi e piccoli alla scoperta di Leonardo da Vinci, della sua arte e delle sue invenzioni > Per saperne di più

GIOCHI E SPORT

Induno Olona: sarà inaugurato sabato mattina il nuovo parco giochi inclusivo realizzato nell’area verde che sta prendendo forma tra la stazione e via Jamoretti > I dettagli

Varese: nonne e nipoti uniti da “Maglie di sport” sabato pomeriggio nella grande “piazza” del piano -2 delle Corti con esibizioni sportive e sferruzzamenti > Leggi qui

Tradate: yoga, shiatsu, Judo e molte altre attività del Bu-sen si presentano ai piccoli sportivi sabato 5 ottobre davanti al comune per la giornata di open day dell’associazione sportiva > L’articolo

FESTE

Brinzio: è l’associazione degli amici dell’Asilo Infantile “Vanini & Piccinelli” a organizzare per domenica la prima castagnata della stagione nel parco comunale dietro il Municipio, con servizio bar e banco gastronomico > Tutto il programma

Somma Lombardo: la Comunità ANFFAS di Maddalena in collaborazione con la Coop Radici nel fiume, torna per la sua sesta edizione la domenica “Polenta e burattini”. Una giornata pensata per bambini e famiglie all’insegna di laboratori, mangiar sano e burattini > L’evento

MUSEI

Varese: nuovo appuntamento con le “Indagini al museo” Baroffio domenica 6 ottobre alle ore 15.30 con il musicista Marco Donadini “Alla scoperta delle antiche note” tra spartiti d’altri tempi e un piccolo concerto dal vivo > L’iniziativa

Varese: domenica alle ore 15 a Villa Mirabello c’è “Per Bacco! Brindisi all’antichità”, un viaggio nella storia del vino dall’antica Roma ai giorni nostri, tra arte e cultura, per bambini dai 4 agli 11 anni > Leggi qui

FUORI PORTA

Milano: n occasione della Festa dei nonni il grattacielo Pirelli apre le porte alle famiglie che potranno divertirsi con spettacoli di arti circensi e bolle di sapone, laboratori floreali e di lavoretti e momenti di animazione. Inclusa per tutti i partecipanti la salita gratuita all’ultimo piano, per godere del panorama mozzafiato dal belvedere > Leggi qui

Locarno (CH): sabato pomeriggio alle ore 17, la sala del Gran Rex ospita l’orchestra La camerata dei Castelli per lo spettacolo gratuito “Storia del diavoletto che voleva essere un angioletto” ideato per avvicinare bambini, ragazzi e le loro famiglie alla musica classica > Tutti i dettagli

PER MAMMA E PAPÀ

Malnate: venerdì pomeriggio Villa Braghenti ospita un convegno dedicato a “I cinque sensi: bambini da 0 a 3 anni”, con l’intervento di diversi esperti dell’età evolutiva > Scopri di più

Sesto Calende: Tabata shop propone a tutte le neo-mamme per sabato mattina alle ore 10 un incontro gratuito con l’istruttrice del portare seguito da “Fasceggiata“, ovvero una passeggiata lungo le sponde del Ticino con i bimbi in comode fasce o marsupi.

Varese: per il Mese della prevenzione dentale sabato lo studio Digregorio ha una truccabimbi come assistente di (fianco) alla poltrona > L’iniziativa

Malnate: corso di disostruzione pediatrica gratuito sabato mattina in sala consiliare promosso da Sos Malnate > Come partecipare

Varese: anche i bambini possono soffrire di vertigini e per imparare a riconoscere questo disturbo l’Ospedale di Circolo ospita sabato il corso “Vertigo 3D Baby” > L’articolo