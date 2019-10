Valle del Lanza, un seminario per parlare di clima

L’ultimo evento tra le proposte culturali del Parco Valle del Lanza di quest’anno è fissato per venerdì 18 ottobre. L’incontro sarà dedicato ad un momento di approfondimento sul clima, affrontato, in questa occasione, dal punto di vista scientifico.

Dopo aver affrontato la tematica del Clima direttamente sul campo attraverso passeggiate, racconti, interventi pratici di pulizia e ripristino di particolari zone del parco, l’ultimo evento della stagione prevede la presenza di un esperto che affronti questo tema di grande attualità dal punto di vista scientifico, garantendo un taglio divulgativo e un’impostazione seminariale per instaurare un momento dialogico tra il relatore e il pubblico partecipante.

«L’Italia ha avuto un ruolo assolutamente fondamentale nello sviluppo della meteorologia moderna che trae le sue origini da fondamentali contributi del grande Galileo e di altri importanti scienziati cresciuti nel contesto della sua eredità culturale. Grazie a questo ruolo il nostro Paese dispone oggi di archivi di dati meteorologici di eccezionale valore. Questi archivi sono stati esplorati in modo esaustivo negli ultimi venticinque anni con il contributo determinante dell’Università degli Studi di Milano. La presentazione si propone di mostrare come i dati recuperati da questi archivi ci permettano oggi di ripercorrere oltre due secoli di storia climatica del nostro Paese, collocando il riscaldamento di questi ultimi decenni in un contesto plurisecolare».

Questo breve passo altro non è se non il nucleo centrale delle argomentazioni che si svilupperanno durante il seminario, tenuto dal professor Maurizio Maugeri, docente di Fisica dell’Atmosfera presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali.

L’appuntamento è per venerdì 18 ottobre (ore 20.30) all’Aula Magna delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih di Malnate, in via Baracca 1.