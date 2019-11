Abbigliamento, accessori e birra fatti a mano per il Parco Gioia

Dall’idea di 2 creative Varesine, Francesca Pellegrini e Anita Romeo, nasce il Creanza Creative Market, un mercatino di espositori selezionati, per portare in centro Varese alcuni fra i migliori artigiani locali.

Galleria fotografica Creanza creative marketing 4 di 30

Domenica 10 Novembre in via Robbioni 5, ospiti dello Spazio Sub Strato (nella vasta area che una volta era la Libreria Veroni) dalle 10 alle 19 saranno presenti una trentina di espositori con una grande varietà di articoli, tutti all’insegna del “fatto a mano”: bijoux, oggetti, opere artistiche, vestiti e accessori, abiti vintage ma anche birra artigianale e oggetti di antiquariato. Tutti uniti per un’unica causa: parte del ricavato dei banchi andrà infatti al Parco Gioia, il primo parco giochi inclusivo della città di Varese (da realizzare a Villa Mylius), che sarà anch’esso presente con uno spazio espositivo.

Ci sarà anche la possibilità di pranzare con piatti tipici Liguri da asporto grazie al ristorante Basili&Co che farà un servizio catering.

Per informazioni visitate la pagina fb Creanza Creative Market o Instagram @creanza_creativemarket