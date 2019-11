In arrivo 20 nuovi carabinieri al Comando Provinciale. Ieri il comandante provinciale dei Carabinieri di Varese, colonnello Claudio Cappello, ha dato il benvenuto ai 20 carabinieri neopromossi provenienti dal 138° corso intitolato al carabiniere medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria “Vittorio Marandola”, fucilato il 22 agosto 1944 a Fiesole dai nazi-fascisti, a cui si era consegnato per salvare la vita di dieci ostaggi catturati per azione di rappresaglia.

L’arrivo dei nuovi militari, assegnati ai Comandi Stazione delle 5 Compagnie del Varesotto, conferma l’impegno dell’Istituzione e del Comando Legione Carabinieri “Lombardia” nei confronti dei cittadini della provincia di Varese.

Tra essi spicca un buon contingente di personale femminile di 4 unità, che si vanno a sommare alle altre colleghe già in servizio.

Nell’occasione, il colonnello Cappello ha incontrato nella sala stampa del comando anche i nuovi vicebrigadieri e i marescialli neo giunti ai reparti. A tutti i militari ha chiesto professionalità e massima attenzione ai problemi dei cittadini, ricordando la necessità che ogni carabiniere operi con impegno, serietà e dedizione al servizio.