Com’è fatta una casa a misura di bambino?

Non solo la cameretta: quando una famiglia si prepara ad accogliere un bambino in casa tutte le stanze cambiano aspetto, forma e dislocazione per diventare più accoglienti e più sicure secondo le esigenze del nuovo arrivato, che cambiano nelle diverse fasi di crescita.

A questo tema sarà dedicato l’incontro di mercoledì 13 novembre alle ore 20.45 nell’aula magna dell’Istituto Maria Ausiliatrice di piazza Libertà 9, a Varese (parcheggio auto interno con ingresso da via Monte Rosa).

“Una casa a misura di bambino” il titolo della serata in cui l’architetto Lucia Tenconi proporrà alcune riflessioni e consigli pratici su come preparare e attrezzare lo spazio di vita quotidiano dei bambini, all’insegna della sicurezza e della promozione dell’autonomia e in relazione alle capacità acquisite progressivamente con la crescita.

Inoltre Maura Lucchini, medico CUAMM (associazione tra i promotori dell’evento), si costruirà un parallelismo sui luoghi dedicati ai bambini in Europa e nei Paesi in via di sviluppo.

L’incontro di mercoledì chiude il percorso di “Prendersi cura dei piccoli”, il breve ciclo di quattro serate di informazione e formazione socio-sanitaria gratuite dedicate alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e in generale a chi si prende cura dei più piccoli, promosso da CUAMM Varese con Centro di Aiuto alla Vita di Malnate, del Verbano e con Movimento e Centro di Aiuto alla Vita Varese in collaborazione con l’associazione Ex-allieve FMA.