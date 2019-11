Tra lucine colorate e creatività, chi gioca e chi assaggia

I festeggiamenti per i 30 anni dalla Convenzione per i diritti dei bambini proseguono per tutto il fine settimana, con spettacoli, mostre e iniziative le più disparate (inclusa una notte da passare in biblioteca con torcia e sacco a pelo) con buona pace del maltempo annunciato dal 22 al 24 novembre, con qualche schiarita solo per il pomeriggio di domenica.

Ma il weekend a misura di bambino è comunque ricco di laboratori, colori e spunti golosi e di gran divertimento, per grandi e piccini.

EVENTI

Cassano Magnago: secondo weekend di pura golosità per il Lindt ChocoFestival, in un’edizione speciale tutta dedicata a Leonardo. Dal giocoso laboratorio “Baby Maitre” per decorare a tema la propria tavoletta di cioccolato allo spettacolo interattivo “Leonardo e il diavoletto“, fino alla mostra allestita negli spazi del Factory outlet > Scopri di più

Clivio: due giorni di musica e di festa per il Mercatino di Natale di Palazzo Reale, con tanti appuntamenti musicali, e la consegna delle letterine ai Babbo Natale che arriveranno in moto domenica > Qui tutti i dettagli

Busto Arsizio: sabato pomeriggio al Museo del tessile c’è “Cartoon Lab: Giochiamo con Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa”. I bambini potranno giocare in anteprima con “Cartoon able”, la nuova serie a breve in onda su Rai Yoyo > L’iniziativa

Gallarate: sabato pomeriggio dalle ore 15 la biblioteca civica ospita l’evento a chiusura del concorso“Superlettore 2019” con letture animate con un gioco interattivo in cui i bambini si sfideranno nell’indovinare vari personaggi protagonisti dei libri in concorso e, infine, premiazione dei concorrenti > Scopri di più

Busto Arsizio: sabato sera a partire dalle ore 21 bambini dagli 8 ai 10 anni potranno trascorrere una Notte in biblioteca, tra libri e esplorazioni per bambini da 8 a 10 anni, tutti muniti di sacco a pelo, pigiama e torcia elettrica, per celebrare i 30 anni dei Diritti dei bambini….e in particolare il diritto alla cultura > Come partecipare

Castiglione Olona: il Castello di Monteruzzo apre a una ventina tra associazioni ed istituzioni locali che sabato animeranno le sale ed il cortile del palazzo storico con attività rivolte a bambini di tutte le età e ai loro genitori per celebrare la Gionata dell’infanzia > Tutto il programma

Varese: prime edizione domenica per Illuminiamo la Brunella, il mercatino natalizio di Creanza creative con una ventina di artigiani a sostegno del Parco Gioia > Leggi di più

Venegono Inferiore: domenica in piazza delle Associazioni e per le vie del centro ci sarà la Corsa di Babbo Natale, le bancarelle del Mercatino a tema con truccabimbi, stand gastronomici, giochi e musica > Tutto il programma

LABORATORI



Casalzuigno: in occasione di Artigianalmente sono promossi diversi laboratori creativi e gustosi per per grandi e bambini per sabato 23 e domenica 24 dicembre a Villa Della Porta Bozzolo. Si potrà imparare a decorare con la pasta da zucchero, cucinare biscotti, decorare biglietti d’auguri, realizzare panettoni speciali > Qui i dettagli e come partecipare

Gornate Olona: sabato pomeriggio alle 14.30 al Monastero di Torba c’è il laboratorio “Ruota come una trottola”, per bambini dai 7 agli 11 anni, a cura di Marigami – Marinella Della Toffola, origami decorator. Seguito dalla degustazione di Dolce Varese e miele di Torba > I dettagli

Ranco: sabato pomeriggio la Casa degli scarabocchi propone un nuovo laboratorio artistico di manualità creativa, questa volta dedicato ai Mumin, personaggi di storie finlandesi. A cura di Kids doing art > Come partecipare

Busto Arsizio: sabato pomeriggio al Teatro Sociale c’è Piripacchio, spettacolo di burattini seguito dal laboratorio per costruire ciascuno il proprio burattino, a cura del Progetto Zattera > Leggi qui

Busto Arsizio: apertura speciale domenica mattina per il Teatro sociale che alle ore 10 ospita il laboratorio “Costruzione di un burattino” a cura di Progetto Zattera > L’iniziativa

Varese: domenica pomeriggio alle ore 15 a Villa Panza c’è il Ricicl-Art di Natale di Collezione Panza Kids, dedicato questa volta alla costruzione ciascuno di un proprio originale calendario dell’avvento, rigorosamente con materiale di recupero > Il laboratorio

Gallarate: domenica pomeriggio il MAGA propone ai bambini “Al parco – Quanti colori!“, laboratorio ispirato ai lavori di Hervè Tullet in cui trasformare un lungo rotolo di carta bianca in un giardino dai mille colori > Come partecipare

Gornate Olona: domenica pomeriggio alle 14.30 il Monastero di Torba propone ai bambini in età scolare (6-11 anni) il laboratorio “Timbro, coloro, invento“, a cura di Valentina Pasta illustrazioni > Scopri come prenotare

SPETTACOLI



Busto Arsizio: venerdì pomeriggio alle ore 16.45 c’è “Un burattinaio a Palazzo Cicogna”, iniziativa per bambini dai 6 ai 10 anni promossa in collaborazione con progetto Zattera per i 30 anni della Convenzione sui diritti dell’infanzia > Per maggiori info

Busto Arsizio: venerdì sera il Teatro Manzoni ospita lo spettacolo “La leggenda di Ita e Lia“, portato in scena dalla compagnia teatrale “Gioveteatro” a cura dell’Associazione Insieme è bello > L’articolo

Busto Arsizio: sabato pomeriggio, alle 18.30 si accendono le luminarie e il grande albero di Natale con il concerto della Banda dei Babbi Natale della Nuova Busto musica > Il programma

Busto Arsizio: sabato mattina alle ore 10.30 in Sala ragazzi della Biblioteca Roggi c’è “Pazzi animali“, lettura animata per bambini da 3 a 6 anni a cura della cooperativa Leonardo > Leggi qui

Varese: la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 torna al cinema Nuovo domenica pomeriggio alle ore 15 con la proiezione di “Non uno di meno”, pellicola cinese di fine millennio di cui è protagonista una giovane maestra in cerca di uno scolaro scomparso dalla sua classe > Scopri di più

Busto Arsizio: domenica pomeriggio alle ore 16.30 al Teatro Sociale si proietta il film animato “Leo Da Vinci: missione Monna Lisa” > Leggi qui

FUORI PORTA

Masciago Primo: in occasione del Premio Ecologia è organizzata per domenica mattina un’Escursione didattico naturalistica sul sentiero dedicato a Salvatore Furia, adatta anche ai bambini. Si parte alle ore 10 dal centro civico comunale > Scopri di più

Como: a partire da questo sabato 23 novembre il capoluogo lariano si trasforma nella Città dei balocchi, con sfavillanti giochi di luce e proiezioni capaci di rendere fantastici e coloratissimi i monumenti e i percorsi storici > Scopri come arrivarci



Milano: inizia domenica con uno spettacolo dedicato a Manzoni “Monumentale 4 kids”, nuova rassegna di spettacoli teatrali gratuiti sui grandi personaggi sepolti nel grande cimitero meneghino > Tutti i dettagli

Macugnaga: dal 23 novembre torna “La regina dei ghiacci” con il suo regno dove immergersi nella magica atmosfera della favola ispirata a Frozen, tra ghiacci spettacoli > I dettagli dell’evento

Ornavasso (VB): trenini sotterranei, boschi incantati, igloo delle fiabe, antichi mestiri, il presepe bianco e tanti spettacoli di sabbia per la decima edizione della “Grotta di Babbo Natale“, alle grotte di Ornavasso, tutti i fine settimana a partire da sabato 16 novembre > Tutto il programma

Milano: “I love Lego” è la nuova mostra allestita con oltre un milione di mattoncini al Museo della Permanente dal 11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020. Nei giorni di domenica spazio ai laboratori “Legolando” offerti a bambini e famiglie su prenotazione > Scopri di più

PER MAMMA E PAPÀ

Azzate: “Uno e uno fa tre: la dimensione della coppia in caso di figli” è il tema dell’incontro con l’esperta Elisabetta Rasa proposto da Mamme in cerchio nella mattinata di venerdì 22 novembre alle ore 10 > Leggi qui

Morosolo: l’incontro con la pedagogista Giuliana Fusi sul tema “Genitori capaci di mediare” è in programma per lunedì 25 novembre alle ore 20.45 nel salone della Scuola dell’infanzia San Girolamo Emiliani > Scopri di più