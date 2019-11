Un mese a Natale, weekend a caccia di regali

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: manca poco meno di un mese a Natale e i mercatini e gli eventi dedicati all’evento sono tantissimi e in tutta la provincia. Fate attenzione al meteo, questo weekend è prevista pioggia sia sabato che domenica

EVENTI E MERCATINI DI NATALE

Casciago – A Morosolo domenica 24 novembre dalle 9 alle 17.30 va in scena la sesta edizione di “Natale a Morosolo”, organizzato in piazza Giovanni XXIII all’esterno del Riarma Cafè e nella via Vittorio Veneto. – Tutto il programma

Casalzuigno – A Villa Della Porta Bozzolo è in programma per sabato e domenica la prima edizione di Artigianalmente, una mostra mercato dedicata all’artiginalità con espositori accuratamente selezionati, dove trovare idee regalo originali e ricercate. Per l’occasione, gli spazi saranno resi ancora più suggestivi da decorazioni di design, luci e dall’allestimento di un presepe napoletano tradizionale. In programma anche tanti laboratori per grandi e bambini – Tutto il programma

Galliate Lombardo – Domenica 24 novembre la Pro Loco Galliate Lombardo, in collaborazione e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizza il 17º Mercatino di Natale dalle ore 10 alle ore 18. C’è grande attesa per questo bellissimo evento che aspetta i visitatori con tante iniziative golose. Potrete assaggiare dolci natalizi provenienti da tutte le regioni com strudel, crêpes, cannoli, churritos, torte di nocciole, wafer, fantastiche sculture di cioccolato e tanto altro. All’evento parteciperanno gli allievi dell’Istituto Alberghiero De Filippi di Varese. Oltre 100 hobbisti metteranno in mostra la loro maestria con creazioni artigianali, ideali per i regali di natale. – Tutto il programma

Clivio – Fine settimana all’insegna di lucine, dolci musiche e Babbi Natale a Clivio, dove sabato 23 e domenica 24 novembre torna a Palazzo Reale l’iniziativa dei Mercatini di Natale, con un programma ricco di appuntamenti. Oltre alle bancarelle dove hobbysti, artigiani e creativi proporranno tante idee regalo, non mancheranno stand gastronomici con castagne, vin brulè e panigacci e attrazioni per i più piccoli come la fattoria di Babbo Natale. – Tutto il programma

Arcisate – Ad Arcisate l’atmosfera del Natale comincia a diffondersi nell’aria il 24 novembre, quando il paese si trasforma per un giorno in un piccolo mondo fatato popolato da fantastici personaggi. Torna, come di consueto da qualche anno, “Magia di Natale”, l’atteso evento promosso da Assessorato alla cultura e Pro Loco, con il supporto di tante associazioni locali, che viene ormai annoverato tra le nostre più belle tradizioni. Camminata di Babbi Natale, mercatino e tanto altro – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 23 novembre è in programma la spettacolare accensione di tutte le luminarie e dell’Albero delle luci in via Milano, alle ore 18:30, con la partecipazione della Banda dei Babbi Natale della Nuova Busto Musica. Appuntamento il giorno prima, il 22 novembre a partire dalle 18,30 per l’accensione delle luminarie installate nei quartieri. Dal 30 apre la pista di pattinaggio – Tutto il programma

Cassano Magnago – Il 23 e 24 novembre 2019 torna l’attesissimo mercatino di Natale a Villa Buttafava a Cassano Magnago. Tantissimi gli appuntamenti in programma – Tutto il programma

Olgiate Comasco – Artigianato etnico in vendita: via alla Mostra missionaria. L’iniziativa prende spunto da quella, analoga, di Gemonio: si terrà tra il 23 novembre e il 1° dicembre nell’oratorio del paese in provincia di Como – Tutto il programma

Ornavasso – Dal 16 novembre al 29 dicembre apre la Grotta di Babbo Natale di Ornavasso (Lago Maggiore) che da dieci anni rappresenta il più originale e grande evento di Natale in Italia, dedicato a tutta la famiglia. La Grotta di Babbo Natale arricchisce l’ampia offerta di spettacoli con i grandi Igloo delle fiabe, alti 7 metri, dove si potranno incontrare le Principesse Disney, Belle, Rapunzel, la Sirenetta, ma anche i super-eroi, Spiderman e Peter Pan. – Tutto il programma

Macugnaga – A Macugnaga torna la “Regina dei Ghiacci” Quale migliore occasione per scoprire i segreti di Frozen, il film di animazione di maggior successo di sempre, di un viaggio ai piedi del Monte Rosa, in uno dei villaggi più belli delle Alpi? L’appuntamento per i più piccoli e non solo, è dal 23 novembre. – Tutto il programma

MERCATI ENOGASTRONOMICI

Varese – Torna per la seconda volta a Varese il Mercato dei Mercati, che Slow Food organizza riunendo i produttori dei mercati della terra che si svolgono in quattro realtà della Lombardia. Oltre 30 produttori lombardi di filiera selezionati da Slow Food secondo il criterio del cibo “Buono, Pulito, Giusto, Sano e per Tutti” si ritroveranno in Piazza, occasione per fare la spesa in modo consapevole e aiutando l’ambiente. Appuntamento per sabato 23 – Tutto il programma

Cuveglio – Tornano i mercatini a chilometri zero. Appuntamento per domenica prossima nella piazza del municipio con tante produzioni gustose e sorprese per i più piccoli – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – La libreria Ubik di Varese, in piazza del Podestà, ospiterà venerdì 22 alle 18.30, Daniele Zanzi con la serata “Troviamoci al piantone”. Sabato 23 novembre alle 18 un gradito ritorno: sarà nuovamente ospite della libreria Petunia Ollister, col nuovo libro “Cocktail d’autore”. Condurrà l’incontro Stefania Cipolat. Domenica 24 novembre, dalle 15 alle 19, primo appuntamento col corso di tessitura su telaio, a cura di Simonetta Pagani. – Tutto il programma

Azzate – “Uno e uno fanno tre”. Non è un esperimento di matematica creativa ma il titolo di un incontro dedicato alle “Dimensioni implicite nella coppia” quando arrivano i figli. A proporre l’iniziativa venerdì 22 novembre alle ore 10, è l’associazione “Mamme in cerchio” di Azzate, in collaborazione con l’esperta Elisabetta Rasa – Tutto il programma

Castiglione Olona – Lo sguardo di Ugo Panella sulle donne del mondo. Venerdì 22 novembre alle 21 a Palazzo Branda Castiglioni “Ugo Panella, un fotoreporter che guarda negli occhi”, incontro/conferenza nell’ambito delle iniziative del Comune nella Settimana contro la violenza sulle donne – Tutto il programma

Venegono Inferiore – Domenica 24 novembre in piazza delle Associazioni e per le vie del paese si svolge la dodicesima edizione del Mercatino di Natale, organizzato dal Comune con la collaborazione delle associazioni venegonesi. La giornata prenderà il via alle 9.30 con la corsa dei Babbi Natale, una gara aperta a tutti, con diversi percorsi e tanti premi per tutti i partecipanti. – Tutto il programma

Jerago con Orago – C’era una volta… al Castello di Jerago. Domenica 24 novembre, dalle 12 alle 18, un evento dedicato ai futuri sposi e ai loro amici. – Tutto il programma

Cassano Magnago – Il 23 e 24 novembre, tornano i weekend più golosi, per grandi e piccini, al Factory Outlet Lindt di Cassano Magnago. In occasione dell’anniversario della morte di Leonardo Da Vinci lo staff del Factory Outlet intende proporre qualcosa di nuovo, accattivante e coinvolgente per stupire e per dare a tutti la possibilità di fare un salto indietro di più di 500 anni e immergersi nel laboratorio del Genio. Presso il Factory Outlet Lindt di Cassano Magnago verrà allestita una mostra dedicata alle macchine ideate da Leonardo, con la spiegazione di ogni invenzione. Come sempre, non mancheranno attività a tema e laboratori per grandi e piccini. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Bustese Olonia, il glorioso sodalizio bustocco nelle cui fila ha militato il “Campionissimo” Fausto Coppi, nonché per riaccendere i riflettori sul Museo del Ciclismo, situato negli spazi del Museo del Tessile, l’Amministrazione comunale propone una serata dedicata all’Eroica, la nota manifestazione che racchiude l’essenza vera del ciclismo e che nella versione classica si svolge ogni anno a inizio ottobre a Gaiole in Chianti. – Tutto il programma

Gallarate – Per l’angolo letterario del Gaya Social Cafe questa settimana sarà ospite la scrittrice Elisa Origi, autrice del libro “Dimagrire porca Miseria”. L’appuntamento è per sabato 23 novembre a partire dalle 17.30 negli spazi del café di via Trombini 2 a Gallarate. – Tutto il programma

Oggiona con Santo Stefano – È in arrivo un weekend ricco di iniziative a Oggiona con Santo Stefano, tra mercato del libro, mostre fotografiche e tornei di videogiochi. Si inizia sabato 23 novembre, con il consueto appuntamento della Mostra Mercato del Libro, che resterà poi aperta fino al 30 novembre. Nella sala Ghiringhelli di Cascine di Villa Colombo, alle 15.00 ci sarà poi l’inaugurazione con il laboratorio per bambini Il Natale con la Regina di Fiori. Sempre sabato 23, alle ore 18.00, al palazzo comunale, sarà inaugurata la mostra fotografica “25 novembre” realizzata dal Fotoclub Le Cascine, dedicata alla alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Domenica 24, conclude il weekend, il torneo di PS4 – Tutto il programma

TEATRO

Varese – E’ già la quinta replica, dopo quelle Cuasso al Monte, Sant’Ambrogio, Induno e Caldana, ma ora arriva in centro: si tratta di “I Bosii i gh’a i gamb curt”, la commedia teatrale in dialetto portata avanti dal gruppo teatro della famiglia Bosina, che per la prima volta si esibisce, domenica 24 novembre alle 17 al teatro Santuccio di Varese. – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – La stagione Latitudini continua con le storie di grandi personaggi della storia e dello sport. Sabato 23 novembre, alle ore 21.00, presso il Teatro di Cassano Valcuvia, la compagnia Luna e Gnac porta in scena lo spettacolo Gino Bartali. Un eroe silenzioso, che racconta la storia meno nota di un’icona indiscussa del ciclismo italiano che nel 2013 è stato dichiarato «Giusto tra le nazioni» dallo Yad Vashem, il memoriale ufficiale israeliano delle vittime dell’Olocausto, per aver salvato centinaia di ebrei durante la Seconda Guerra mondiale. – Tutto il programma

MOSTRE

Varese – La Galleria Punto Sull’Arte presenta “Carta, Forbice, Sasso”, mostra personale della scultrice del marmo torinese Valeria Vaccaro. Sabato 23 novembre dalle 18 alle 21 inaugurerà la mostra. L’artista, una giovane scultrice del marmo, sarà presente in occasione del vernissage – Tutto il programma

Castellanza – Villa Pomini ospita la mostra “Naturalia”. L’Associazione Liberi Artisti della provincia di Varese propone a Villa Pomini di Castellanza un nuovo evento collettivo dal 23 novembre – Tutto il programma

MUSICA E SERATE

Varese – In biblioteca si “suona” il Rap. Appuntamento per domenica con Fabio Kaso e Mauro Banfi per un laboratorio aperto a rapper e musicisti. L’evento, libero e gratuito è organizzato da Cfm Barasso e Comune di Varese presso la Biblioteca civica di Varese all’interno della rassegna #inbiblioteca2019 – Tutto il programma

Varese – I Botanici fanno tappa a Varese. L’appuntamento con il trio di Benevento è per sabato sera, 23 novembre quando la band porterà in scena i brani del nuovo album “Origami”. Ad aprire la serata JurijGami, nome d’arte di Jurij Cirone. L’aftershow invece, è affidato a “Save the tape”. – Tutto il programma

Varese – Si intitola “Quanti Nocc” il nuovo disco di Davide Van De Sfroos in uscita venerdì 22 novembre. Il cantautore presenterà la raccolta di brani live in una serie di appuntamenti con il pubblico e il primo è per sabato 23 novembre, alle 19, al negozio VareseDischi. – Tutto il programma

Varese – Sabato 23 novembre dalle ore 21 al Palaghiaccio di Varese (via Albani, 33), si torna negli anni ’90 “Back to the 90’s – Night music & drink”. Pattinaggio e musica anni ’90 e al Madera Pub sconto del 20% sulle consumazioni. – Tutto il programma

Comabbio – Dalla musica agli stili di vita, a Comabbio è in mostra il rock. Una raccolta di storie, cimeli, vestiti e riviste per confrontarsi e trovare spunti di riflessione sul rock, la sua musica e il suo mondo. L’esposizione si potrà visitare il 23 e il 24 novembre dalle 10.30 alle 12.30, e dalle 16.00 alle 18.00. In programma anche eventi – Tutto il programma

Busto Arsizio – Appuntamento al Circolo Gagarin. Venerdì 22 novembre torna la festa con Arcigay Varese: prima Balera Bustocca, una queer night con dresscode anni 90! La festa continua poi sabato 23 novembre con il concerto di Arianna Poli e Modulaar: indie folk ed elettronica sul palco del Circolo. Domenica 24 novembre Circolo aperto dalle 19 per il consueto (e gustoso) aperitivo vegano in compagnia di Gusto Arsizio. – Tutto il programma

Gallarate – Un weekend ricco di cultura, quello alle porte, per l’associazione Spazio23Gallarate che proporrà un insieme di musica dal vivo, con il concerto dei Cacao Mental che, dopo il Jova Beach Party di questa estate, passano da Gallarate con il loro tour. Ma ci saranno anche opere d’arte, dj set e cabaret. – Tutto il programma