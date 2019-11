Il materasso abbandonato sulla pista ciclabile

L’ironia si spreca tra i commentatori di facebook tra chi pensa che sia stato messo per far riposare pedalatori stanchi o a protezione di chi passa e rischi di finire contro il palo della luce. L’oggetto delle battute, ma anche dell’indignazione di chi lo ha visto e fotografato, è un materasso abbandonato lungo la pista ciclabile di via per Lonate, a Busto Arsizio.

La foto è finita sul social e ha destato la curiosità di molti. L’ingombrante rifiuto è stato abbandonato, come spesso accade, nottetempo ma non in una zona isolata o boschiva, bensì in una zona urbanizzata e di intenso passaggio.

Il proprietario è pregato di venirselo a riprendere e conferirlo nell’apposita discarica che è anche gratuita per i residenti.