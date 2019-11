Prosegue il piano di asfaltature

Gli interventi di asfaltatura in città proseguono e proprio oggi sono stati ultimati i lavori a Biviglione e davanti allo storico asilo della frazione Motte.

La ditta che sta svolgendo gli interventi, in accordo con l’ufficio tecnico comunale, cercherà di finire ciò che è previsto e già finanziato, fino a quando le temperature e le condizioni atmosferiche lo permetteranno.

Soddisfatto il vicesindaco Alessandro Casali: «Entro fine anno, comunque, saranno programmate le asfaltature previste durante la primavera, sia per le zone da completare, sia per il nuovo piano asfalti, che comprende molte vie delle frazioni di Creva e di Voldomino».

Dopo il completamento delle strade interessate, gli interventi proseguiranno in via Don Folli, a Voldomino, in via Montegrino e in vari luoghi della zona alta tra Roggiolo e le Motte.