Ruba nella cassa di una pizzeria, arrestato per rapina

È stato arrestato per rapina l’uomo di 35 anni, italiano, con precedenti che questa mattina, sabato 2 novembre, è entrato all’interno di una pizzeria di Samarate e ha rubato tutte le banconote all’interno del registratore di cassa.

Il titolare, poco dopo, si è accorto di quanto stava succedendo ed è intervenuto cercando di rincorre e bloccare il ladro che, una volta raggiunto, lo ha strattonato e preso a schiaffi. Il ladro ha così proseguito la sua fuga ma è stato fermato dall’intervento dei carabinieri che lo hanno identificato, era già noto alle forze di polizia per precedenti, e lo ha arrestato in flagranza di reato per rapina impropria. Lunedì mattina si terrà il rito direttissimo.

(Foto di repertorio)