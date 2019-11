Vigili del fuoco “a rischio”, a Luino si chiede un consiglio comunale

COMUNICATO STAMPA MINORANZA IN RIFERIMENTO NOTA SINDACALE VV. FF. 24.11.2019 AGOSTINELLI, COMPAGNONI, NOGARA E PETROTTA

Abbiamo letto con dispiacere e rammarico quanto scritto dal sindacato dei vigili del fuoco. Crediamo sia una sconfitta della politica tutta leggere che chi soccorre debba essere a sua volta soccorso. Non ci interessa fare sciacallaggio ricordando chi è venuto qui negli ultimi 10 anni a fare promesse non mantenute dicendo che c’erano già soldi sicuri nei vari ministeri, sarebbe fin troppo facile fare anche nomi e cognomi.

I vigili del fuoco pongono un problema che non può essere liquidato addossando colpe a qualcuno, dobbiamo loro questa forma di rispetto perché rischiano la loro vita per la comunità e per tutti i cittadini.

Il 30 novembre 2015 abbiamo votato una delibera in consiglio comunale, all’unanimità, per riconoscere ai VV.FF. un’area di proprietà comunale gratuitamente dove costruire la caserma ed anche una compartecipazione di spesa all’opera, alla caserma. Delle azioni il Comune le ha intraprese ma forse non bastano.

Crediamo come minoranza che come si sono trovati soldi per il Verbania, per il Lido, come si cercano idee per rilanciare sul territorio un palazzetto, bisognerebbe spingere ancor prima su questa priorità, pur consci che parliamo di ambiti e competenze diverse. Ai Vigili del Fuoco dobbiamo più fatti, meno parole per persone che non ci sono sconosciute, che vediamo giornalmente per le nostre strade.

Noi non siamo alla guida della città ma è un giorno triste anche per noi che non vogliamo ricordarci dei vigili del fuoco solo quando purtroppo perdono la vita per noi. Il sindaco organizzi un consiglio comunale straordinario, lo chiediamo ufficialmente come minoranza, venga a riferire sullo stato delle cose, impegniamoci congiuntamente senza polemiche ed uniti per andare a bussare dove serve per dare un posto dignitoso ai nostri vigili del fuoco. L’interesse di tutti deve essere quello di poter essere incisivi sul territorio su temi concreti come trasporti, sicurezza, viabilità, senza tornaconti di partito per nessuno ma a favore dei nostri cittadini.