Il ritrovo è alle 15 in Piazza Alessandro Porro a Rovello. Si arriverà poi a Rovellasca per la benedizione delle biciclette per poi concludere l’evento a Rovello con una merenda natalizia per tutti.

Galleria fotografica Babbi Natale in bici a Rovello Porro 4 di 4

L’iniziativa è organizzata dall’associazione ‘Il Pozzo’ in collaborazione con ‘A.V.E.’ di Rovello e gli ‘Ortisti’ di Rovellasca.