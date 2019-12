Cori, vin brulè e lucine, aspettando Capodanno

Il fine settimana è tutto nell’attesa di Capodanno e dedicato a vivere l’atmosfera del Natale, girando per le città addobbate a festa. Gli eventi per il weekend di sabato 28 e domenica 29 dicembre non sono molti, ma le occasioni per divertirsi non mancano.

Meteo – Venerdì 27 dicembre: al mattino passaggi nuvolosi estesi, via via soleggiato e limpido a partire dalle Prealpi. Nuvole solo lungo le Alpi con possibile nevischio sul confine. Sabato 28 dicembre: soleggiato ma con formazione di nebbie o nubi basse sulla pianura padana via via più estese che in serata potrebbero raggiungere anche le Prealpi. Brina all’alba. Temperature in calo. Domenica 29 dicembre: ben soleggiato e mite su Alpi e Prealpi con inversione termica. Più freddo sotto le nebbie sulla pianura.

EVENTI

Varese – Ai Giardini Estensi continua lo spettacolo nel parco: fontane di luce, romantici percorsi illuminati e una mongolfiera natalizia attenderà turisti e cittadini. Il parco cittadino è acceso da venerdì 6 dicembre a partire dalle 17.30 e si potrà ammirare fino al 16 gennaio 2020, dal lunedì al giovedì fino alle 22, mentre il venerdì, sabato e domenica fino alle 24.

Varese, Piazza Repubblica – Varese Xmas Village: atmosfere di Natale nel cuore della città. I più piccoli possono consegnare le letterine a Santa Claus, tutti i venerdì dalle 16 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Il Grinch incontrerà i bambini tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. Tutti i venerdì, sabato e domenica al termine dell’orario di visita: spettacolo gratuito a porte chiuse (fino ad esaurimento posti). Aperta la pista di pattinaggio, trenini e tanti eventi.

VENERDì 27 DICEMBRE

Varese – White Christmas concert alla “Basilica di San Vittore”, ore 20.30. Appuntamento con la stagione concertistica 2019. Protagonisti il Greensleeves Gospel Choir; Le pop up; Blooming kids; Solevoci lab; Pop lab. Evento a ingresso libero.

Varese – Stasera alle Cantine Coopuf il concerto de Gli Imbroglioni per una serata con le canzoni di Conte, Buscaglione, Jannacci, Cochi e Renato… ma anche Celentano, Carosone, Arigliano e Tony Renis. Il divertimento non mancherà, dalle 22, ingresso 5 euro con consumazione – Tutto il programma

Varese – Al Socrate Cafè aperitivo con dj set dalle 19 alle 23.

Mezzago – Concerto dei Finley al Bloom di Mezzago. Apertura porte ore 21,30 – Tutto il programma

SABATO 28 DICEMBRE

Varese – Centro città, #ScopriVarese in pillole: il Battistero di San Giovanni e la Madonna del Latte. Ritrovo Battistero di San Giovanni, ore 17.00. Alla scoperta di alcuni dettagli del centro. Pillole di Cultura, che incuriosiscano i partecipanti e muovano l’interesse ad approfondire. Visita da 30 minuti, libera e senza prenotazioni.

Varese – “A Christmas Carol: il musical” al Teatro di Varese, ore 21.00. Compagnia dell’Alba presenta il “Canto di Natale”, con Roberto Ciufoli nel ruolo di Ebenezer Scrooge. Ispirato al racconto di Charles Dickens. Musiche di Alan Menken, liriche di Lynn Ahrens, libretto di Mike Ockrent e Lynn Ahrens. Versione italiana di Gianfranco Vergoni, direzione musicale di Gabriele De Guglielmo. Regia e coreografie di Fabrizio Angelini. Info e prezzi su www.teatrodivarese.it.

Varese – Appuntamento alle Cantina Coopuf di Varese con “2004 Xmas Sgrang Party”. Moltissimi ospiti si susseguiranno per portare buona musica e tutta da ballare – Tutto il programma

Malnate – Alla Portineria serata natalizia sotto i portici con vin brulè, leccornie natalizie e tanto altro.

Albizzate – Serata All in the family al Circolo di Albizzate. Dalle 22 live music con diverse band.

Busto Arsizio – Il Circolo Gagarn è aperto per l’ultima sera prima della pausa invernale che lo rivedrà aprire nel 2020. Cucina aperta. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Nuovo palco per l’ormai tradizionale concerto Gospel di JCI Varese a sostegno del Progetto “A Me Gli Occhi”. Appuntamento sabato 28 dicembre alle 21. Sabato 28 dicembre, alle 21.00, per la prima volta al teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio, si rinnova l’evento organizzato in occasione delle festività natalizie dalla sezione provinciale di Varese di JCI (Junior Chamber International), associazione di cittadini attivi tra 18 e 40 anni che per il quinto anno consecutivo ha invitato a esibirsi il coro gospel Joyful Singers, accompagnati dai musicisti Marco Reni (pianoforte), Alessandro Giana (chitarra elettrica), Alessandro Martorana (basso elettrico) e Massimiliano Varotto (batteria), diretti dal Maestro Davide Bontempo.

DOMENICA 29 DICEMBRE

Sacro Monte di Varese – Torna al Sacro Monte la Fiaccolata di fine anno. Domenica 29 dicembre la Via Sacra si illuminerà, per il quarto dicembre consecutivo, con torce e canti. Nelle scorse edizioni migliaia le persone che hanno partecipato a questo evento, entrato nei cuori dei varesini sin dal suo esordio. – Tutto il programma

Varese – Al Twiggy Cafè di Varese la sera è in jazz con l’Alex Bioli Quartet. Il quartetto si ritrova con brani inediti e un nuovo approccio nelle sonorità, con scritture di Jarrett, Girotto, e Shorter. Dalle 21 e 30.

Monvalle – Ultimo appuntamento con il ciclismo agonistico per il 2019: sulla spiaggia del Gurée c’è la gara di ciclocross organizzata dal G.S. Contini – Tutto il programma

CAPODANNO

Varese – Martedì 31 dicembre nel Centro città, celebrazione di fine anno con coro e orchestra alla Basilica di San Vittore, ore 18.00. Appuntamento con la stagione concertistica 2019. Ingresso libero.

Varese – Centro città, Finché buon anno non ci separi al Teatro di Varese, ore 22.00. Brindisi di Mezzanotte e dolci natalizi. Di Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa, in collaborazione con Luciano Federico. Regia di Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa. Info e prezzi su www.teatrodivarese.it.

Varese – Se cercate un luogo elegante e raffinato l’appuntamento è al Grand Hotel Palace di Varese. Sarete accolti da un piacevole aperitivo nell’ampio Foyer e condotti nel Salone Kursaal elegantemente allestito per il servizio; il menu prelibato con vini di qualità, sarà accompagnato da un trio di musicisti e si concluderà poco prima della mezzanotte con uno spettacolo artistico. A mezzanotte, ciascuno avrà una bottiglia per “sparare” il tappo esprimendo i buoni propositi per il 2020 – Tutto il programma

Varese – Il Circo Oz di via Giovanni Macchi 39 a Varese vi invita al suo Cenone di Capodanno. Non vuoi lasciare il tuo cane a casa per paura dei fuochi d’artificio? Vuoi assicurarti che il tuo bimbo non si annoi seduto al tavolo con gli adulti? Il Circo Oz è il posto giusto. Per voi un Capodanno con divieto di usare i fuochi d’artificio e una sala interamente dedicata ai bambini. – Tutto i programma

Varese – Giubiano – Torna a Giubiano, come tutti gli anni, il cenone che volontari ed enti caritatevoli della città offrono ai bisognosi. Duecentocinquanta le persone attese per l’edizione numero undici, con un esercito di volontari che tra cuochi e camerieri tocca quasi le cinquanta unità. Appuntamento nella palestra dell’oratorio a partire dalle 20.00.

Gallarate – “Chi ride a Capodanno, ride tutto l’anno”. È con questo titolo che il Teatro Condominio di Gallarate (Varese) saluta il 2019 per dare il benvenuto al 2020 in allegria: lo show vede in scena il noto attore/cantante e collaudatissimo comico Gabriele Cirilli, con la partecipazione di Dj Panico e Gama – Tutto il programma

Taino – A partire dalle ore 21:30, quella al Centro dell’Olmo sarà una grande serata da trascorrere in compagnia, all’insegna di brindisi, festeggiamenti e, sopratutto, della melodia europea: grande ospite d’eccezione sarà il Trio Reverie che allieterà tutti i partecipanti alla festa con il proprio repertorio di grande musica. – Tutto il programma

Legnano – Per l’ultimo dell’anno, invece, si fa festa al teatro Galleria con la performance di Enrico Bertolino. Già nel 2017 era stato il mattatore della notte di San Silvestro al Teatro Galleria. Enrico torna quest’anno con uno spettacolo che lo vede impegnato ormai da due stagioni. – Tutto il programma

Lugano – Non si può che iniziare da Lugano dove, a partire dalle 21.30 è in programma a una grande festa in piazza per dare il benvenuto al 2020. Rete Tre animerà la serata con i suoi DJ e con la musica dal vivo dei Make Plain (power folk) e dei Midnight Lovers and the Horny Horns (rockabilly). – Tutto il programma

Locarno – Più “fiabesca”, la serata di Capodanno a Locarno dove continua Locarno on Ice: igloo di vetro, ghirlande di luci, un grande albero di Natale addobbat0 a festa e naturalmente la pista grande di pattinaggio. Sono questi gli elementi che animano Piazza Grande, il cuore di Locarno, per tutta la durata delle feste. – Tutto il programma

Bellinzona – A Bellinzona sarà la Piazza del Sole il luogo clou dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro. Tanta musica e divertimento trasformeranno il centro di Bellinzona in un luogo magico e tutto da scoprire. – Tutto il programma

Ascona – Ad Ascona, come vuole la tradizione, i festeggiamenti per l’anno nuovo sono in programma nella giornata del 1 gennaio 2020: nel pomeriggio, appuntamento con l’Orchestra da Camera del Locarnese e il coro Cantemus che daranno vita ad un entusiasmante Concerto di Capodanno. A seguire (ore 18.30) lo spettacolo pirotecnico sul golfo. – Tutto il programma