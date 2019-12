Una “Domenica bianca” per aspettare insieme Natale

Bancarelle, una fontana di cioccolato, la casetta di Babbo Natale e tutti i negozi del paese aperti per gli acquisti. Domenica 8 dicembre Vedano Olona sarà in festa per la “Domenica bianca”, iniziativa natalizia organizzata dalla Pro loco e dai commercianti del centro, con la collaborazione e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa si svolgerà a partire dalle 9 in piazzetta della Pace, piazza San Rocco, vicolo Mazzini e via Matteotti, e sarà un’occasione per fare una piacevole passeggiata e scoprire l’artigianato, le specialità locali e tanto divertimento per i bambini.

Il programma della giornata prevede alle 9 l’apertura del Mercatino di Natale, con le bancarelle di associazioni e hobbysti in piazzetta della Pace e in piazza San Rocco. Al vecchio forno di via Mazzini, aperto e acceso a cura della Pro loco, ci saranno anche vin brulè e una fontana di cioccolato. In via Matteotti, la via centrale del paese, altre bancarelle e negozi aperti.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, in via Matteotti ci sarà la casetta di Babbo Natale e durante la giornata musica e laboratori creativi per bambini.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata

Per informazioni: prolocovedano@gmail.com – 338 3830194