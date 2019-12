In ospedale per una visita, detenuto cerca di fuggire

Ha provato a fuggire ma è stato immediatamente fermato. Un detenuto nel carcere di Busto Arsizio ha tentato l’evasione nella mattinata di venerdì 20 dicembre durante una visita nel polo sanitario.

L’uomo di origini sudamericane era in ospedale per una visita ortopedica quando, mentre aspettava di essere chiamato dal medico, ha chiesto di andare in bagno. Il detenuto è stato così accompagnato da due agenti ma quando gli sono state tolte le manette ha cercato la fuga: ha spintonato a terra i poliziotti e ha iniziato a correre per il corridoio verso l’uscita.

Un’evasione durata poco perchè l’uomo è stato immediatamente immobilizzato dagli agenti e nuovamente ammanettato. Il detenuto è stato così riportato in istituto in attesa dei provvedimenti del caso.

Nel frattempo agenti colpiti sono andati al Pronto Soccorso per accertamenti ma nessuno dovrebbe essere ferito in maniera grave.