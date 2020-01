Amca, la marcia è sempre spedita. Rimini si arrende

Non perde colpi la Amca Varese, capolista imbattuta del Girone A della Serie B di basket in carrozzina. I biancorossi di coach Fabio Bottini, finalmente impegnati sul campo di casa in via Monte Generoso (solo la seconda volta in sette incontri) non incantano in modo particolare ma allo stesso tempo piegano senza problemi la Road Motor Rimini, già travolta all’andata.

Alla fine, il risultato è chiaro: 78-34 per la Handicap Sport che dopo il solito avvio turbo (10-2) ha concesso qualcosa di troppo all’attacco ospite rispetto alle attese ma che non ha mai messo in dubbio quale sarebbe stato l’esito dell’incontro. Quattro in doppia cifra per i lombardi, con Silva (foto in alto) nei panni del bomber principale con 24 punti seguito da Cardoso (15) e dall’accoppiata Marinello-Baskett.

Interessante, piuttosto, guardare agli altri campi: la Laumas Gioco Parma ha infatti battuto in modo netto Seregno, sorpassato i brianzoli e ribaltato anche la differenza canestri rispetto all’andata candidandosi ora come prima inseguitrice dell’Amca in classifica. Varese ha già messo in cassaforte il primato – salvo disastri impensabili oggi – ma lo scontro diretto con gli emiliani servirà a dare il verdetto definitivo. Intanto i biancorossi si preparano a un weekend di… relax, visto che dovranno affrontare il turno di riposo. L’Amca tornerà in campo il 15 febbraio, in casa contro Bologna.

Amca HS Varese – Road Motor Riviera Rimini 78-34

(17-6, 39-22, 58-26)

Varese: Marinello R. 10, Legesse 2, Sala, Cardoso 15, Fiorentini 2, Roncari 8, Baskett 10, Silva 24, Nava 7. All. Bottini.

Rimini: Loperfido 20, Bonato 2, Acquarelli 2, Ubaldi, Raik 2, Minaya Rodriguez, Martinini 2, Gardini 6. All. Loperfido.

RISULTATI (1a di ritorno): Uicep Torino – Omal Icaro Brescia 47-22; Amca H.S. Varese – Road Motor Rimini 78-34; Laumas Gioco Parma – Gelsia Seregno 76-48. Riposa I Bradipi Dozza Bologna.

CLASSIFICA: VARESE 14; Parma 10; Seregno 8; Bologna* 6; Rimini, Torino 4; Brescia 2.

* una partita in meno.