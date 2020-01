Benedizione degli animali per Sant’Antonio, ecco dove in valle Olona

Trascorrono il tempo nelle nostre case, accanto a noi, regalandoci un amore incondizionato. La riconoscenza verso i nostri animali domestici unita alla fede religiosa saranno gli ingredienti della benedizione degli animali, che si terrà in occasione delle celebrazioni della festa di sant’Antonio Abate.

In valle Olona saranno due i comuni a regalare ai fedeli la possibilità di condividere un momento di preghiera e festa con i propri amici a quattro zampe: Gorla Minore e Olgiate Olona. Una novità per Gorla Minore, dove questo rito non si svolgeva, ma che da quest’anno è previsto.

La data prescelta è la domenica precedente la ricorrenza del Santo, cioè il 12 gennaio: alle 15.30 i gorlesi e tutti quelli che vorranno partecipare, potranno portare i loro cuccioli all’oratorio, dove si svolgerà il rito di benedizione e a seguire verrà allestito un falò.

A introdurre la celebrazione in paese don Stefano, arrivato agli inizi di settembre dalla parrocchia di sant’Edoardo a Busto Arsizio: “Si tratta di una tradizione apprezzata e praticata precedente da don Stefano – fanno sapere dal gruppo dell’oratorio, che affianca i sacerdoti nell’organizzazione degli eventi – che il don ha con piacere voluto portare a Gorla. Speriamo che in tanti partecipino”.

Immancabile a Olgiate Olona la festa per sant’Antonio Abate, che come ogni anno si terrà nella splendida cornice del santuario omonimo situato in località Moncucco.

La chiesa fu edificata nel Cinquecento dai Carmelitani dell’antica osservanza con un piccolo convento attiguo; esisteva anche un cimitero, visibile ancora nel 1689: la ricchezza architettonica dell’edificio impreziosisce da secoli la valle Olona e ospita ogni anno questo antico e partecipato rito.

La benedizione degli animali si terrà per due giorni a Olgiate Olona: venerdì 17 gennaio, giorno in cui si celebra la festa del Santo, e il giorno successivo, sabato 18 gennaio, sempre alle 15.30 dopo la celebrazione dei Vespri.