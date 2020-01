Gallarate conferma la “Baby Card” anche per i nati nel 2019

Novanta contributi da 275 euro l’uno, a sostegno delle famiglie che hanno un secondo (o terzo o quarto) figlio nel 2019. È la Baby Card del Comune di Gallarate, confermata anche quest’anno dall’amministrazione Cassani.

“Proseguire anche per l’anno 2019 a sostenere le famiglie che contribuiscono all’incremento delle nascite e premiare chi pensa al futuro con fiducia” è l’obbiettivo della misura.

Possono presentare richiesta di Baby Card i genitori entrambi residenti nel Comune di Gallarate, il cui 2° o successivo/a figlio/a, di entrambi i genitori, è nato/a tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. In caso di primo parto, se gemellare, il bonus sarà erogato solo per il secondo figlio. In caso di seconda o successiva gravidanza con parto gemellare, il bonus è riconosciuto per ogni nuovo gemello nato.

Padre e madre devono essere residenti sul territorio nazionale da almeno 10 anni continuativi; padre e madre devono essere residenti nel Comune di Gallarate al momento della richiesta; sullo stato di famiglia devono essere presenti il padre, la madre, il/la nuovo/a nato/a e il fratello/sorella conteggiati come primogenito.

In fase di istruttoria sarà assegnata una premialità per la maggior residenza in Gallarate, quantificata in n. 1 punto per ogni anno solare intero, calcolato a giorni (365 gg/anno), di residenza continuativa in Gallarate al 31/12/2019. Gli anni di residenza di cui sopra possono anche non essere continuativi e sono conteggiati cumulativamente per il padre e per la madre.

La domanda dovrà essere presentata mediante la compilazione di apposito modulo (scaricabile dal sito del Comune www.comune.gallarate.va.it o ritirato presso la Segreteria dei Servizi Sociali – Palazzo Broletto — Via Cavour, 4) da consegnare entro e non oltre il 28 febbraio 2020, all’ufficio stesso del Comune, a pena di esclusione. È ammessa la spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.gallarate.va it.

Il contributo di € 275,00 sarà erogato, nel corso dell’anno 2020, alle prime 90 famiglie utilmente collocate in graduatoria, in relazione alla premialità conteggiata, e in ordine cronologico del giorno di presentazione della domanda. A parità di punteggio di premialità e di giorno di presentazione della domanda il contributo sarà erogato anche alle famiglie, ulteriori rispetto le 90 previste, che avranno il medesimo punteggio e giorno di presentazione del 90° classificato. In caso di accoglimento della domanda e verificata la sussistenza di uno stato di morosità nei confronti del Comune, la quota totale o parziale del contributo potrà essere trattenuta dall’Ente a compensazione della situazione debitoria pregressa.

Per informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria dei Servizi Sociali di Palazzo Broletto — Comune di Gallarate – via Cavour n. 4 – Gallarate Telefono 0331.754246/307 Orario di apertura al pubblico: lun/merc 10,30-12,30/15,30-17,30 – mar/ven 8,30-13,30 – gio 10,30-13,00