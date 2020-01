Come proteggere i bambini dall’ansia di ogni genitore sarà il tema affrontato dal prossimo appuntamento della Scuola genitori aperta da Daniele Novara ad ottobre con una partecipatissima serata su come “urlare non serve a nulla” e proseguita con un incontro al mese, sempre gratuito, nel salone consiliare di Palazzo Estense.

“Mamma quanta ansia!” è il titolo del convegno in programma per martedì 14 gennaio, alle ore 20.30 in via Sacco con la pedagogista Lorella Boccalini, del CPP, il “Centro psico pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti” fondato dallo stesso Novara.

Durante la serata la specialista spiegherà alla mamme, e ai papà, come proteggere se stessi e i propri figli dall’eccesso di preoccupazione genitoriale.

Perché se da un lato l’ansia delle mamme è più che naturale e comprensibile, dall’altro bisogna sempre considerare che quando l’ansia dell’adulto supera certi limiti diventa un pericolo, perché frena l’autonomia dei bambini. E senza autonomia come fanno i figli a crescere?

In questo senso è fondamentale riuscire a mantenere le giuste distanze all’interno delle relazioni familiari. Il padre faccia il padre e il figlio il figlio. Idem per la madre: le emozioni materne devono essere una risorsa, non una fonte di apprensione.

Il mese prossimo, martedì 4 febbraio, stesso posto stessa ora per il quinto incontro della Scuola Genitori intitolato “I nativi digitali non esistono” con Laura Petrini, consulente pedagogica CPP, su come educare i figli all’utilizzo delle nuove tecnologie.

La Scuola genitori è parte del progetto “Una casa per le famiglie” che vede come ente capofila la Cooperativa “La Casa Davanti al sole” assieme al CPP, e che si avvale anche di “Vita da genitore” un “diario online” corale in cui ciascuna mamma e ciascun papà può lasciare il proprio, contributo, dubbio o riflessione,

Gli incontri sono gratuiti ma è richiesta la prenotazione scrivendo a scuolagenitori@lacasadavantialsole.org.

Per maggiori info: 328 2796544.