Nello zaino il “kit del ladro perfetto“: denunciato

Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Arcisate, nell’ambito di un servizio di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai furti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 40enne commerciante di Milano di origini albanesi, poiché resosi responsabile del reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

In particolare i militari hanno proceduto al controllo del soggetto mentre transitava nel centro di Bisuschio alla guida di un’autovettura con targa svizzera.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare l’uomo è stato trovato in possesso di vari arnesi verosimilmente atti allo scasso, dei quali non era in grado di giustificarne il possesso, che sono stati posti sotto sequestro.

Return to the Mobile Edition.