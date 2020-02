Bloccati gli appuntamenti per la risonanza magnetica, ma l’ospedale smentisce

«Bloccate le agende della risonanza magnetica all’ospedale di Varese».

Alcune segnalazioni evidenziano problemi a chi si presenta in reparto anche con il bollino verde: tutti gli utenti vengono invitati a presentarsi al Cup. La ragione che viene spiegata, secondo quanto affermato nelle segnalazioni, è che è stata superata la quota di esami possibili.



L’azienda Asst Sette Laghi, però, smentisce problemi e, anzi, parla di miglioramenti in atto: «Nessuna agenda è stata chiusa – precisa il Responsabile Unico per le Agende dell’ASST dei Sette Laghi, Ivan Sternativo – Piuttosto, si sta lavorando per aumentare l’offerta e ridurre i tempi di attesa, e non solo per le Risonanze Magnetiche».

Presupposto per il potenziamento dell’attività radiologica aziendale è stato l’arrivo dei 7 nuovi radiologi che sono da poco entrati in servizio, a cui presto dovrebbero aggiungersi due neuroradiologi, tra quelli che supereranno il concorso in programma per il prossimo 5 marzo.

Questi ultimi, in particolare, consentiranno di completare la riorganizzazione in corso nella Radiologia del Galmarini evitando così la possibile esternalizzazione. «In questo modo – aggiunge Sternativo – faremo funzionare la Risonanza Magnetica dell’Ospedale di Tradate per per 5 giorni alla settimana dalle 8.00 alle 18.00».