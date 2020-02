Giovedì a Palazzo Verbania il documentario su Luino

Si intitola “Liberi come gli uccelli” ed è il documentario della Televisione Svizzera Italiana sui mercati del Lago Maggiore.

La proiezione pubblica è in programma per il prossimo 27 febbraio, giovedì a Palazzo Verbania. L’appuntamento, a ingresso libero è in programma per le ore 21.00.

“Liberi come gli uccelli” è una produzione Michael Beltrami per la regia di Ruben Rossello.



L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Luino ed è stato realizzato in collaborazione con Ascom Confcommercio Luino – Fiva Confcommercio (federazione italiana venditori ambulanti e su aree pubbliche).