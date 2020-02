Il Gulliver torna alla Milano Marathon

Anche quest’anno il Centro Gulliver di Varese sarà Charity Partner della Milano Marathon il prossimo 5 aprile.

Si chiama #RUN4BUS l’iniziativa del 2020 per raccogliere fondi durante la 20° edizione della Milano Marathon, con lo scopo di donare al Centro Gulliver un nuovo pullmino.

«Abbiamo più di 100 Ospiti – raccontano gli operatori – ed un solo furgoncino per tutte le nostre attività. Un nuovo pullmino ci permetterebbe di partecipare ai gruppi terapeutici con gli Ospiti delle Comunità delle nostre tre sedi (Varese, Bregazzana e Cantello) e di sostenere laboratori e progetti di reinserimento socio-lavorativo. Un esempio su tutti, il settore agricolo: durante la bella stagione, infatti, i nostri ospiti si occupano della manutenzione del verde all’Isolino Virginia o della raccolta dei mirtilli presso gli “Orti di Bregazzana”. Inoltre, quest’anno, per la prima volta, anche due staffette di ospiti del Gulliver correranno la Milano Marathon. Un grande successo terapeutico, grazie al lavoro che viene svolto all’interno del laboratorio sportivo, dove si impara a prendersi cura di sé e del proprio corpo, proprio attraverso l’attività sportiva».

Questa è la terza volta che il Centro Gulliver è Charity Partner alla Milano Marathon e quella dello scorso anno è stata l’edizione dei record: 322 runner solidali con 80 staffette e circa 45.000 euro raccolti con i quali sono stati rinnovati gli arredi delle Comunità Terapeutiche di Bregazzana. «Grazie all’impegno di tutti oggi i 55 Ospiti della Cascina Redaelli hanno camere più belle, accoglienti e sicure» spiegano gli operatori.

Numeri importanti, quelli dell’edizione 2019, che hanno portato la cooperativa varesina a salire sul podio tra i finalisti lo scorso 4 febbraio al Digital Fundraising Award, un evento promosso da Rete del Dono, (in collaborazione con ASSIF e Paypal) per celebrare le Non Profit, Le Aziende e i personal fundraiser che hanno promosso con successo una campagna di raccolta fondi online nel 2019.

Per partecipare e diventare un runner solidale è possibile scrivere a ludovica.cerritelli@gulliver-va.it o chiamare allo 0332 831305, chiedendo di Ludovica.