Sono partiti dalla Galilei i lavori per la sicurezza di chi va a scuola

Sono partiti dalla scuola elementare Galilei di Avigno i lavori del progetto: “Percorsi sostenibili. A scuola e al lavoro in sicurezza e comodità” del Comune di Varese. Si tratta di 21 interventi che coinvolgeranno in totale 24 istituti scolastici varesini dove verranno eseguiti i lavori per la mobilità sicura e sostenibile.

In particolare davanti alle scuole verranno realizzati percorsi protetti per una maggiore sicurezza di ragazzi, alunni e genitori. I lavori prevederanno la sistemazione dei percorsi vicini agli edifici scolastici attraverso la realizzazione o l’adeguamento dei marciapiedi, il rifacimento degli impianti di illuminazione degli attraversamenti, l’installazione di dissuasori per aumentare la sicurezza dei percorsi, l’installazione di una nuova segnaletica orizzontale e verticale che indichi con più evidenza la presenza della scuola e degli alunni.

L’elenco completo degli istituti comprende le primarie Settembrini, Cairoli, Galilei e Canetta, le secondarie Vidoletti e Dante, il liceo classico Cairoli, l’istituto superiore Daverio. E poi ancora le scuole Bosco, Locatelli, Pellico, Pascoli, IV Novembre, Don Rimoldi, Mazzini, Morandi, Sacco, Carducci, Parini, Foscolo, Medea, Rodari, Garibaldi, Baracca e Marconi.