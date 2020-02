Ragazzo investito a Venegono Inferiore

(Immagine di repertorio) – Un ragazzo di 22 anni è stato investito questa sera in via Sordelli, a Venegono Inferiore.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 23. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Varese. Allertati anche i Carabinieri dela Compagnia di Saronno

Il giovane non è rimasto ferito in modo grave ed è stato soccorso in codice verde.