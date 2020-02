I tanti Vajont d’Italia

L’Associazione Italiana Esposti Amianto e Medicina Democratica propongono a Samarate, in collaborazione con Cooperativa “La Nazionale” Verghera, la proiezione del film-documentario “I Vajont” .

“Per non dimenticare ed evitare che accada nuovamente. Non abbassare la guardia. Mai. L’Italia è attraversata da molti Vajont, ogni volta hanno un nome, un luogo e delle vittime diverse, ma le cause sono sempre le stesse: il profitto e la sete di potere”.

“Il Vajont è come un fiume dentro il quale ci finiscono tutti i torrenti che raccontano la storia di cosa sia capace l’uomo per profitto, avidità, potere e indifferenza. Nei Vajont ci si inciampa sempre e ovunque dal Nord al Sud, passando da Broni, Viareggio, Genova, L’Aquila fino all’India. La stessa incredibile storia raccontata dalla voce di chi deve lottare per i propri diritti e per chi quei diritti li ha persi per sempre.”

Interverranno:

Maura Crudeli (regista), Marco Caldiroli (Medicina Democratica)

Appuntamento martedì 11 febbraio 2020, alle ore 21.00, Samarate, al Caffè Teatro Nazionale 2.0, i via Indipendenza, 10.

Entrata libera. Il bar sarà aperto dalle ore 20.15