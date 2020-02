Tre edicole nel raggio di 100 metri: Biumo in controtendenza

Tre edicole nel raggio di 100 metri e godono tutte di ottima salute: accade nel quartiere di Biumo Inferiore. Il rione, per qualche ragione, sembra immune alla crisi che ha colpito il settore a Varese come nel resto d’Italia, causando la chiusura anche dei chiostri più storici.

“La crisi c’è, ma ci siamo attrezzati per resistere”, spiegano gli edicolanti di Biumo che hanno messo in campo ciascuno una propria strategia differente: l’attività antica punta sulla tradizione mentre i colleghi hanno scelto soluzioni diametralmente opposte.

L’uno diversifica, l’altro si specializza. Unico punto in comune la scelta di crearsi una sorta di “fisso mensile” con la consegna di quotidiani e riviste a domicilio in mezza città. E oltre.

La più attiva su questo fronte è forse l’edicola (e cartoleria) Andreoni, in via Garibaldi, al centro di Biumo Inferiore. Oltre a girare diversi quartieri di Varese, l’edicola ha attivato la consegna a domicilio anche fuori comune, verso Induno Olona.

“La nostra forza sta nell’avere un negozio che è anche una cartoleria, e lo è da quattro generazioni – spiegano i titolari – il prodotto editoriale puro, i giornali, sono in netto calo tra i clienti storici, perché oramai anche gli over 60 sessantenni leggono i giornali online, mentre quelli al di sotto dei quarant’anni forse un giornale cartaceo non lo hanno mai acquistato”.



In una passeggiata di meno di due minuti a piedi (circa 100 metri) c’è l’edicola della chiesa della Madonnina in Prato gestita da Andrea Perotti. Un’edicola “pura”, in un crocevia di grande passaggio tra via Dandolo, via Luini e viale Milano non solo per le auto ma anche per i bambini e lo scambio (oltre che l’acquisto) di figurine. Ma la buona posizione oggi non basta a garantirsi il lavoro. “Io ho scelto di specializzarmi – spiega il titolare – la clientela è sempre più esigente quindi cerco di mantenermi sempre aggiornato e ben fornito sulle novità e sulle riviste di settore, come storia e modellismo, che sono fatte bene e difficili da recuperare online. Ma lo spazio espositivo è poco”.

E poi è indispensabile il servizio: “Per scelta etica non tengo i biglietti di alcuna lotteria o gioco a premi, ma sono sempre disponibile a tenere da parte o recuperare gli articoli richiesti dal cliente e ad offrire i servizi che ritengo utili e appropriati come la vendita dei biglietti dei bus e il punto ritiro Prima edicola“.



Dalla parte diametralmente opposta al centro di Biumo, sulla via Carcano, c’è la terza edicola del quartiere, dietro il Parco Perelli, gestita dal 2012 da Simone Callea. La sua ricetta contro il calo delle vendite dei giornali è stata quella di diversificare il più possibile il prodotto. Così nel suo chiostro si trovano anche bibite, caramelle, occhiali da sole e piccoli bijoux oltre a gratta e vinci, articoli da cartoleria, giornali, riviste e piccoli gadget e giochi per bambini “che piacciono a nonni e nipoti, attratti dal note effetto wow per la sorpresa”, racconta il titolare.



Appena fuori dal quartiere di Biumo Inferiore, attorno a queste tre realtà ciascuna con la sua personale strategia vincente, la crisi delle edicole ha fatto diverse vittime: in viale Milano hanno chiuso sia l’edicola della Stazione Nord (da tantissimo tempo per la verità) sia, più recentemente, quella a ridosso di piazzale Kennedy, dove l’ultima gestione ha resistito solo pochi mesi. Verso Est l’edicola di via Merini ha chiuso un paio di anni fa mentre in direzione centro, l’edicola di via Cavour (di fronte a vicolo Canonichetta) ha chiuso di recente per trasferire l’attività di poche decine di metri (verso Biumo Inferiore) nel bar di Largo Resistenza.