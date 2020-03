Aule virtuali tra le pagine del registro elettronico

Anche le maestre di Luvinate si sono adoperate affinché, in questo momento di sospensione dalle lezioni, i loro alunni non si sentissero “abbandonati”.

Per restituire una parvenza di normalità e per assicurare una sostanziale continuità dell’attività didattica, le insegnanti hanno predisposto sul registro elettronico alcune esercitazioni e suggerimenti per approfondire gli argomenti precedentemente affrontati in classe.

Hanno creato le cosiddette “Aule virtuali”, alle quali gli alunni si sono iscritti, per usufruire appunto del materiale messo a disposizione.

Una risposta concreta all’invito a sperimentare la didattica a distanza, come proposto dal Ministero dell’Istruzione e dalla preside dell’Istituto comprensivo Campo dei Fiori, in cui i docenti si sono impegnati adottando nuovi strumenti tecnologici a servizio della particolare situazione che stanno vivendo le scuole lombarde.