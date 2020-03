Buon compleanno al presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana compie oggi, 28 marzo 2020, 68 anni.

Come per tanti suoi concittadini, il suo compleanno cade in una situazione difficile, che non permette dei veri festeggiamenti.

Per lui, forse, ancora di più: per la straordinaria responsabilità che il coronavirus gli ha messo addosso a lui come presidente della regione che è epicentro dell’emergenza.

A lui tanti sinceri auguri da tutti noi e un “in bocca al lupo”.