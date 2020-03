La lettera dei sindaci a 37 mila cittadini: “Uscite il meno possibile“

Nei paesi di fondovalle e in cima alle montagne, nelle zone dove ci sono officine e attività artigianali fin alle soglie delle stalle dove si fa il formaggio: i sinDaci dellA comunità montana Valli del Verbano vogliono arrivare a tutti i cittadini dell’area di loro competenza e per farlo hanno pensato ad una lettera per ogni famiglia. Son pronte 37 mila missive circa ce verranno recapitate nei prossimi giorni dai volontari della protezione civile delle valli.

Un messaggio importante, in ogni cassetta della posta. Inizierà questa sera, ad opera dei volontari dei gruppi di Protezione civile e AIB della comunità montana Valli del Verbano e di altri gruppi di volontariato del territorio, la distribuzione di una lettera, a firma di tutti i sindaci dell’ente montano, contenente un messaggio da parte dei primi cittadini e un vademecum sui corretti comportamenti da adottare. All’iniziativa si è unito anche il comune di Leggiuno, che pur non facendo parte della comunità montana, ha convenzionato la funzione di Protezione civile.

“Crediamo che far sentire ai nostri concittadini la voce delle istituzioni sia importante – commenta il presidente Castoldi -. Non vogliamo che la nostra gente si senta sola, vogliamo cercare di informarla e farla sentire meno sola. Di fronte a questa emergenza abbiamo l’esigenza di lavorare compatti, di scambiarci informazioni ed esperienze. L’unione, ancor più di prima, fa la forza».

Un’iniziativa importante, pensata per parlare a tutta la popolazione ed in particolare quella non raggiunta dalla comunicazione via internet e social che fa parte di un importante lavoro sulla comunicazione, che l’ente sta cercando di coordinare al fine di lanciare messaggi univoci e coprire nel modo più ampio possibile tutto il territorio.

La distribuzione avverrà nel rispetto delle prescrizioni presenti nei DPCM emanati e non prevederà, dunque, alcun contatto con la popolazione.