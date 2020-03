Nessuna limitazione al transito per lavoratori e merci al confine

Il decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro la diffusione del Coronavirus non vieterà gli spostamenti per motivi di lavoro tra Italia e Svizzera per i trasfrontalieri. Lo comunica il Ministero degli Esteri con una nota ufficiale sul proprio sito internet.

A meno che non si tratti di persone soggette a misure di quarantena, i trasfrontalieri potranno quindi recarsi sul proprio posto di lavoro in Svizzera e tornare a casa. I lavoratori potranno motivare i propri spostamenti alle forze dell’ordine in qualunque modo, anche attraverso una semplice dichiarazione in caso di controllo.

Allo stesso modo non è limitata la circolazione delle merci, in quanto sarà considerata come esigenza lavorativa. I conducenti dei mezzi di trasporto potranno quindi muoversi attraverso i territori interessati dal decreto, ma limitandosi alle esigenze di consegna e prelievo merci.